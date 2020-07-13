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新科最佳女配姚以緹 走紅毯原來靠影帝李奧納多加持！
第22屆台北電影節頒獎典禮於7月11日晚間圓滿落幕，在《江湖無難事》中一人分飾三角的姚以緹，以精彩的演出奪得最佳女配角獎殊榮。她當天晚上以大型蝴蝶印花長洋裝走紅毯，展現夏日活力令人驚艷。而她也以李奧納多投資的環保鑽石品牌Diamond Foundry最新YOU&ME系列點綴紅毯造型，為整體造型增添清新感。
由台灣複合品牌店JOY COLORi獨家引進來自美國矽谷的Diamond Foundry未來鑽石，在零碳排放的高科技實驗室以人工培育零氮含量的高品質Type IIa鑽石，避免傳統開採鑽石可能會對自然環境造成的負擔。最新的YOU&ME系列是對歐洲傳統珠寶設計Toi & Moi（法文you & me之意）的重新詮釋。
經典的Toi & Moi以兩顆不同形狀、顏色的寶石相互搭配，是備受歡迎的不對稱雙主石設計手法。Diamond Foundry最新YOU&ME系列延續這個經典主題，善用品牌多達40種的花式車工專業技術，例如「冰與火戒指」，就對比馬眼形切割與祖母綠切割兩種截然不同的線條。而項鍊除了延續不對稱主題採用左右不同高低長度的設計，更以活動式設計讓兩顆鑽石隨著身體擺動而閃耀，增加配戴效果。
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