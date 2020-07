新科最佳女配姚以緹 走紅毯原來靠影帝李奧納多加持！

第22屆台北電影節頒獎典禮於7月11日晚間圓滿落幕,在《江湖無難事》中一人分飾三角的姚以緹,以精彩的演出奪得最佳女配角獎殊榮。她當天晚上以大型蝴蝶印花長洋裝走紅毯,展現夏日活力令人驚艷。而她也以李奧納多投資的環保鑽石品牌Diamond Foundry最新YOU&ME系列點綴紅毯造型,為整體造型增添清新感。

由台灣複合品牌店JOY COLORi獨家引進來自美國矽谷的Diamond Foundry未來鑽石,在零碳排放的高科技實驗室以人工培育零氮含量的高品質Type IIa鑽石,避免傳統開採鑽石可能會對自然環境造成的負擔。最新的YOU&ME系列是對歐洲傳統珠寶設計Toi & Moi(法文you & me之意)的重新詮釋。