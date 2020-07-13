德誼數位振興三倍券買指定iPhone送配件 滿額再抽PS5
振興三倍券即將正式上路，各通路紛紛推出加碼優惠搶客。蘋果經銷商德誼數位Date Express與STUDIO A均推出超值優惠組合，讓果粉們輕鬆買、開心省。
德誼數位響應政府政策，自7月15日至8月31日止推出加碼「4大振興優惠」，只要使用振興三倍券至全台德誼門市，即可以3,000元購得價值6,439元的指定商品組合，讓「3倍變6倍」；購買iPhone 11全系列，搭配指定配件套餐現折2,000元；購買指定款iPhone 11 Pro/Pro Max，價值3,000元配件好禮直接送；購買iPhone SE搭配指定配件套餐組合，現折1,000元；購買iPad即可以3,000元加購價值3,870元的Office 365及Adonit觸控筆。德誼實體通路獨家販售的Harmon Kardon Aura Studio 3現折2,000元（限量100組）；買低音藍牙喇叭UE Megaboom 3就送wonderboom 2，現省2,490元（限量100組）。
活動期間除了消費滿3,000元登錄資料可抽話題新遊戲機Sony PS5，德誼數位即日起至9月29日另推出Back to School開學季優惠，全台大專院校師生憑學生證或教師證至教育優惠指定門市購買MacBook系列主機，不僅可享教育價優惠，還送最高價值5,690元德誼獨家配件好禮，搭配振興三倍券使用更划算。
STUDIO A則是自7月15日起至8月16日期間推出「A集狂省 VIP超狂加購」限時優惠活動，凡於STUDIO A單筆消費滿3,000元即加贈會員點數1,000點，除可作為購置主機折抵外，還可在官網「A集狂省」專區，選擇以50點抵500/1,000/1,500元或半價加購的限量精選禮品，相當於點數價值放大超過60倍。此外，購買Mac、iPhone、iPad等主機再加贈Dyson 500元抵用券，若使用「中國信託LINE Pay卡」消費，還可享LINE Points 3%回饋無上限，搭配振興券消費省更大。
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