德誼數位振興三倍券買指定iPhone送配件 滿額再抽PS5

振興三倍券即將正式上路，各通路紛紛推出加碼優惠搶客。蘋果經銷商德誼數位Date Express與STUDIO A均推出超值優惠組合，讓果粉們輕鬆買、開心省。

德誼數位響應政府政策，自7月15日至8月31日止推出加碼「4大振興優惠」，只要使用振興三倍券至全台德誼門市，即可以3,000元購得價值6,439元的指定商品組合，讓「3倍變6倍」；購買iPhone 11全系列，搭配指定配件套餐現折2,000元；購買指定款iPhone 11 Pro/Pro Max，價值3,000元配件好禮直接送；購買iPhone SE搭配指定配件套餐組合，現折1,000元；購買iPad即可以3,000元加購價值3,870元的Office 365及Adonit觸控筆。德誼實體通路獨家販售的Harmon Kardon Aura Studio 3現折2,000元（限量100組）；買低音藍牙喇叭UE Megaboom 3就送wonderboom 2，現省2,490元（限量100組）。

活動期間除了消費滿3,000元登錄資料可抽話題新遊戲機Sony PS5，德誼數位即日起至9月29日另推出Back to School開學季優惠，全台大專院校師生憑學生證或教師證至教育優惠指定門市購買MacBook系列主機，不僅可享教育價優惠，還送最高價值5,690元德誼獨家配件好禮，搭配振興三倍券使用更划算。