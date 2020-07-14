「五等分的新娘展」開展！和五胞胎在台北三創談場戀愛

日本知名漫畫家春場蔥老師，代表作《五等分的新娘》無論在日本或是台灣皆引起一波少年校園戀愛熱潮，此漫畫不僅受到男性讀者的喜愛，也獲得許多女性讀者的討論支持。主辦單位搭載這波超人氣，把「五等分的新娘展」完整搬至台灣舉辦！即日起於「台北三創生活園區」台灣粉絲就可以近距離接觸心目中的五位女神！

展覽現場展出上百幅春場蔥老師的手稿插畫、彩色插畫，以及根據五胞胎的個性忠實呈現五胞胎的房間場景，讓粉絲一進展便能感受到滿滿的原作世界。

真實呈現漫畫中五胞胎的校服打扮。圖／聯合數位文創提供 真實呈現漫畫中一花房間。圖／聯合數位文創提供 真實呈現現實中春場蔥老師的工作環境。圖／聯合數位文創提供 進展民眾可以求籤求好運。圖／聯合數位文創提供

除了細讀春場蔥老師的畫作、一探五胞胎的生活外，展覽後端準備了三大籤筒，讓進展的粉絲求籤使用；另可以把想對五胞胎說的話寫下來貼在櫻花盛開的牆上；商售區更從日本空運來台多樣紀念商品供粉絲收藏，其中有數量不多的限量畫作，呼籲喜歡的粉絲即早進展搶購，更多展覽資訊請鎖定官方網站，購票請上 udn售票網 。

日版漫畫於商售區販售。圖／聯合數位文創提供 五胞胎個人抱枕。圖／聯合數位文創提供

【展覽資訊】

日期：即日起至2020年7月26日（日）

時間：11:00am-19:00pm

地點：三創生活園區12F（台北市中正區市民大道3段2號）

購票： udn售票網

官方臉書： https://www.facebook.com/gotobuntwexhibition/

主辦單位：安利美特股份有限公司、movic Co.,Ltd.