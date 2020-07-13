限定版「福灣巧克力生吐司」 嵜本7月16日進駐101

來自日本的「嵜本生吐司」，繼4月正式登台之後，將於7月16日插旗台北101，開設在台第2間門市。店內除了同樣提供極美自然吐司、極生奶油牛奶吐司，以及15種招牌果醬外，台北101二店還與「福灣巧克力」聯名，推出限定版的「福灣巧克力生吐司」。針對開幕，還有滿額抽吐司刀、北海道牛乳等慶祝活動。

2017年創立於日本大阪的嵜本生吐司，在日本已經有16間門市，具有高度人氣。2020年4月9日，嵜本首度登台，在捷運市政府站商圈開設台灣旗艦店，店內與日本同步供應極美自然吐司、極生奶油牛奶吐司等明星商品。開幕約3個月的時間，已經銷售超過6萬條的生吐司。

本次嵜本所聯名的福灣巧克力，2017年時於「世界巧克力ICA」獲獎，後又於2019年拿下「世界最佳巧克力」的殊榮。即將開幕的台北101二店，即與福灣巧克力合作，推出店內限定口味的「福灣巧克力生吐司」，帶有可可的天然果香，自8月18日起於每週二限定販售，僅限於台北101二店販售，1斤售價520元。