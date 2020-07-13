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熱炸了！消暑需求旺 涼感、降溫保養品商機大爆發

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
植物性清爽系列。 圖／BOTANIST提供
植物性清爽系列。 圖／BOTANIST提供

今夏高溫不斷，38、39度的高溫警報連發，實在是熱炸了，不僅飲品大廠、連鎖手搖飲品搶攻「熱商機」，美妝保養品牌也出奇招，紛紛推出涼感、降溫新品，加入高溫商戰。

日系植物系洗沐品牌BOTANIST今夏推出限定新品「植物性清爽系列」，訴求以沙漠特有種龍舌蘭的保濕配方，來防護因夏季紫外線帶來的乾燥傷害。為了抗暑，更添加薄荷涼感，同時運用夏季盛開的夜來香香氛為基調，結合荔枝及蘋果薄荷，讓洗沐保養時就能聞到宛如夏夜微風中捎來迷人的溫柔甜美香氣。

除了洗髮精、潤髮乳及沐浴乳外，BOTANIST這次還推出季節限定品身體噴霧、貼片面膜及護髮膏，可隨時讓肌膚感受清涼消暑，護髮膏則可保護秀髮有型不受濕氣或乾燥等外在氣候影響，亦可作為護手霜使用。

Fées除有因應夏季洋裝、涼鞋穿搭需求所推出的手足修護霜外，還有一款以爽身乳為基礎所研發的「沁涼舒活乳」新品，配方中含有乳酸薄荷酯，一抹涼感降溫，舒緩膚表濕黏感，建議可使用於易發汗的前胸、後背、腋下、胯下、足底等處，保持乾爽舒適，並且避免衣物或涼鞋底面塊狀濕潤的尷尬情況。

時尚香氛品牌Les Parfums de Farcent（Farcent香水系列）今夏首度跨足髮品，推出Farcent香水奇蹟洗護髮系列，以深海奇蹟藻及奇蹟辣木籽為二大主成份，首發新品以同名花語、真我星夜、療癒鼠尾草、微醺小蒼蘭等四個受歡迎的精品級香水調推出系列髮品。

偏油性髮質建議使用添加深海奇蹟藻的控油澎鬆款；偏乾性髮質建議使用添加奇蹟辣木籽的柔順修護款。

PAUL & JOE今夏也新推出一款降溫化妝水-「橄欖沁涼化妝水」，訴求蘊含來自百年橄欖樹的精華油，源自於義大利南部普利亞區薩蘭多半島的CAZZA橄欖園裡百年橄欖老樹，所萃取出的精華油營養價值特別天然豐富，可恢復健康肌膚的基礎特質。 薄荷萃取則有自然沁涼感，能為肌膚降溫舒緩，在日曬、激烈運動、泡澡蒸氣後使用，可降低因高溫而產生的不適與黏膩感，同時舒緩泛油狀況，使肌膚油水平衡、清爽平滑。

香水奇蹟洗護髮系列。 圖／Les Parfums de Farcent提供
香水奇蹟洗護髮系列。 圖／Les Parfums de Farcent提供
手足修護霜＋沁涼舒活乳。 圖／Fées提供
手足修護霜＋沁涼舒活乳。 圖／Fées提供
橄欖沁涼化妝水。 圖／PAUL & JOE提供
橄欖沁涼化妝水。 圖／PAUL & JOE提供

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