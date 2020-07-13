全家攜手森永獨家打造牛奶糖拿鐵、Q奶茶 各限量20萬杯

今早最熱門的話題除了「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」，全家便利商店也同步宣布首度和台灣森永製菓股份有限公司合作，以經典森永牛奶糖口味聯手開發推出9款聯名商品，將於7月15日起陸續上市，包括Let’s Café冰森永牛奶糖拿鐵和冰森永牛奶糖Q奶茶，以及甜點麵包、飲料、冰品，同步換上森永牛奶糖的經典黃、橘色系外包裝，營造經典復古風，預計將再次攻佔大家的IG版面，讓大人回味、小孩嚐鮮。

森永牛奶糖獨特的焦糖香魅力，是許多大人小孩共同的經典回憶。全家運用森永牛奶糖招牌焦糖原料，共推出「冰森永牛奶糖拿鐵」、「冰森永牛奶糖Q奶茶」2款夏季冰飲，其中Q奶茶還加入黑糖Q魔奇，滿足大眾對加料型飲料的喜好，除了喝得到牛奶糖濃郁風味外，更仿佛品嘗到牛奶糖的嚼勁感，2款飲品全台各限量20萬杯。除此之外，夏季清涼選擇還有「森永牛奶糖珍珠雪糕」和「森永牛奶糖牛奶」，森永牛奶糖珍珠雪糕將經典牛奶糖化身為Q彈珍珠與濃郁牛奶糖醬，融入香醇牛奶冰淇淋，更抓緊近期珍珠冰品風潮。

森永牛奶糖香甜濃郁的口感，拿來加入甜點麵包內也超搭！全家除了將牛奶糖內餡加入長期熱銷的脆皮泡芙、近期崛起新秀極鬆餅，以及滿餡麵包之外；也首見牛奶糖變身中式甜點，「森永牛奶糖包」、「森永牛奶糖饅頭」使用森永牛奶糖糖漿製作，還印上森永字樣，復古又可愛，從視覺到味覺雙重讓螞蟻人一次滿足。