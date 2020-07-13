雖不能賞荷看畫 史博館邀你賞20年精選海報線上展
國立歷史博物館成立於1955年，為戰後台灣首座公共博物館，舉辦過許多膾炙人口的經典展覽，搭配出品的海報文宣更曾是藝文迷們關注的焦點。近期處於閉館整建中的史博館，15日起推出「繽紛99—國立歷史博物館精選海報線上展」，精選自1990年代起，跨越20年的99張經典展覽海報。
史博館表示，該展藉3大主題：「藝術創作的表演台」、「文化歷史的敘事場」、「世界文明的交流站」，回顧史博館展覽的演變與鮮明特色。觀眾這個夏天雖無法到史博館賞荷看畫，消暑納涼，但可透過「國立歷史博物館精選海報線上展」，回味廿年的史博經典。
●展覽名稱：「繽紛99—國立歷史博物館精選海報線上展」；上線日期：7月15日；線上網址：https://99posters.nmh.gov.tw
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