粉輕粉辣！蔡詩芸與Chiara戴HUBLOT鋁表 媽媽帥起來

說到輕盈的表，似乎近年來的主流是鈦金屬。不過這一次，擅長創新材質的瑞士頂級製表品牌宇舶表（HUBLOT），則是選擇了比鈦金屬更輕盈的鋁，來打造全新的Big Bang腕表，而且一出手就大膽選則了粉紅色，創造新世代的中性風格，包括時尚敏銳度高的台灣女星蔡詩芸、世界第一時尚網紅Chiara Ferragni兩位辣媽都搶先戴上，演繹個性穿搭。

事實上，Big Bang千禧粉腕表是宇舶表與品牌大使Lapo Elkann及其設計工作室Garage Italia最新的合作成果，而表殼也是製表界首見透過陽極氧化處理的鋁材質鑄造，具有耐刮、抗衝擊的強悍機能。腕表採用男女皆宜的42毫米中性尺寸，搭載品牌著名的經典Unico自動上鍊計時機芯，鏤空表盤可欣賞機芯的運作。