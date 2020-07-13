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曾之喬、吳卓源都在背 MIU MIU少女風新包很百搭
擁有少女心的女孩一定抗拒不了MIU MIU每季推出的各種甜美設計，今年秋冬品牌主打俏皮華麗、玩轉優雅風格的精緻裝扮魅力，其中一款重塑經典的包包Coffer Re-edition系列也已成為許多女星的新歡，能展現出同時擁有女孩與女人不同層次的美感。
MIU MIU Coffer Re-edition系列顧名思義就是「再版」設計，這款包最初是在2006年的巴黎秋冬時裝秀上首次亮相，採用頂級小羊皮所鞣製而成的皺褶「可芙包款」搭配金屬仿古鎖釦和手工編織辮子提把，精緻、具高辨識度的外觀可說是MIU MIU最具代表性的設計之一。這次Re-edition系列在金屬仿古鎖釦的部分做了微調，把原本翻蓋上的設計拿掉，整體包型也更圓潤硬挺，但也因為皮革具延展性所以內容量也可以隨心調整，觸感也柔軟、蓬鬆，很符合近來火紅的枕頭類型包流行。
包括曾之喬、吳卓源、許路兒、李函等人都已搶先背上MIU MIU Coffer Re-edition包款，無論與哪種穿搭造型風格都很搭，全系列共有粉紅、銀、紅等7種不同顏色可選擇。
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