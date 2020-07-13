網路口碑之星／夏天就是飲料的季節！跟上網友最愛3大必喝手搖飲

Image Source：翻攝自 FB／珍煮丹

文／林詩耘

面對夏日炎炎高溫，不來杯手搖飲真的對不起自己。近年來手搖杯商機不斷擴大，不少品牌為了搶攻消費者的心房，時不時就會推出獨特的手搖杯飲品，更經常成為網路的熱門話題。在《DailyView網路溫度計》網路口碑的手搖飲料排行當中，共有三家手搖飲品牌獲選網路溫度計「網路口碑之星」的殊榮，你最愛的飲料店是否有上榜呢？快一起來看看吧！





# 珍煮丹

Image Source：翻攝自 FB／珍煮丹





珍煮丹2010年從士林夜市開始起家，短短10年時間在全球已經在全球有12個據點，分店更有百家以上。珍煮丹能夠迅速爆紅，不外乎就是它主打「0.85公分」的珍珠和新鮮炒製的黑糖。一杯經過多道工序才能完成的經典飲品「黑糖珍珠鮮奶」，再加上店面簡約的中國風設計，在味道和視覺上都緊緊抓住消費者的心。

夏天必喝熱門款： · 芒果海雁雪沙 · 泰泰鮮奶茶 · 藍爵野莓優優





# 日出茶太 CHATIME

Image Source：翻攝自 FB／日出茶太 - CHATIME





雖然台灣的消費者可能不常看見日出茶太，但其實它在全球的六大洲都有門市，更計畫在3年內達到2000家店面。就像品牌命名一樣，「日出茶太」就是希望將特色的「茶飲品」帶給消費者，也因此最具代表性的「珍珠奶茶」就是日出茶太紅遍全球的關鍵原因。

夏天必喝熱門款： · 霸氣芒果王 · 千次太極厚茶 · 檸檬清茶





# 萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop

Image Source：翻攝自 FB／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop





千萬別以為「萬波島嶼紅茶」是一間網美店，因為除了標誌上霸氣的兩隻老虎和一句「不如飲乎乾」的爽快令人印象深刻，飲品中濃濃故鄉味更是讓消費者愛上萬波的真正原因。萬波在用料上標榜著使用在地食材，將粉粿、愛玉等台灣味的食材放入飲料中，就是要帶大家一起回味記憶中的味道。

夏天必喝熱門款： · 楊枝甘露 · 紅豆粉粿鮮奶 · 甘蔗青茶

▲ 珍煮丹、日出茶太、萬波島嶼紅茶等名列星等排行。

image source :網路口碑來台名店-手搖飲料（分析期間： 2020/04/10~2020/07/08）





網路口碑之星入選說明：

根據網路聲量與網友語意情緒，計算各品牌店家在網路口碑所屬主題之好評影響力、聲量綜合排名，以及受網友推薦的程度，均維持穩定表現者。

調查區間：2020/4/2~2020/6/30

資料來源：



《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。





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