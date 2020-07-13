聽新聞
test
0:00 / 0:00
超甜童年回憶再現 森永牛奶糖造型悠遊卡今11時起4大超商預購
造型悠遊卡近來大吹懷舊經典風，繼「乖乖」、「味王味精」之後，這次再把許多人的童年回憶，香濃甜膩卻又百吃不膩的「森永牛奶糖」縮小化身悠遊卡！
悠遊卡公司將於7月13日上午11時起至7月19日夜間23時59分止，於4大超商KIOSK機台限時開放「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」預購，建議售價190元。搶先釋出預購消息的悠遊卡官方粉絲團小編也貼心提醒，販售商品僅3D造型悠遊卡及鑰匙環，不含牛奶糖，想珍藏兒時回憶的民眾可別錯過。
悠遊卡公司表示，「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」高2.65公分、寬1.13公分、高5.1公分，與實品等比例縮小，100%仿真，外盒還刻印有台灣森永製菓股份有限公司的生日1961年6月9日，搭配鑰匙圈吊飾，更方便攜帶出門。
悠遊卡近期與知名品牌合作IP商品，包括金牌台灣啤酒3D造型悠遊卡、精靈寶可夢造型悠遊卡-3D寶貝球、好運乖乖來造型悠遊卡、味王味精造型悠遊卡，以及上個月狂賣超過48萬張的DS4造型悠遊卡。這次隆重推出「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」，可望再度勾起許多人的童年回憶，並將回憶化為具體的收藏。
如果覺得自己抽獎運很強，台灣森永製菓也自即日起至9月2日至推出夏日回饋祭活動，只要至家樂福、大潤發、愛買消費「森永牛奶糖家庭包系列」滿159元，即可兌換活動刮刮卡一張，獎項之一就包含「森永牛奶糖3D造型悠遊卡」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言