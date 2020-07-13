超甜童年回憶再現 森永牛奶糖造型悠遊卡今11時起4大超商預購

每人支付新台幣1000元換3000元的「振興三倍券（簡稱三倍券）」已於2020年7月1日開始預購，並將於7月15日開放領取與使用，各大通路與品牌為了搶振興券商機，紛紛推出多種優惠吸引消費者。但千萬小心！無所不在的網路謠言也藉機以振興三倍券作為包裝，吸引你的點擊與傳播，如今就有LINE謠言盛傳持三倍券至全聯福利中心（簡稱全聯）消費，可以兌換3800元禮券，如此大的優惠讓這則訊息不斷傳播，如今全聯也在官網上發布聲明正式澄清。

2020-07-13 10:10