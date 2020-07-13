去全聯用振興三倍券可以換3800元禮券？全聯澄清：網路謠傳！

每人支付新台幣1000元換3000元的「振興三倍券（簡稱三倍券）」已於2020年7月1日開始預購，並將於7月15日開放領取與使用，各大通路與品牌為了搶振興券商機，紛紛推出多種優惠吸引消費者。但千萬小心！無所不在的網路謠言也藉機以振興三倍券作為包裝，吸引你的點擊與傳播，如今就有LINE謠言盛傳持三倍券至全聯福利中心（簡稱全聯）消費，可以兌換3800元禮券，如此大的優惠讓這則訊息不斷傳播，如今全聯也在官網上發布聲明正式澄清。

LINE謠言如變形蟲，瘋傳持三倍券可換3800元全聯禮券

根據「Cofacts 真的假的」查證，目前網路上廣傳關於持三倍券可換全聯3800元禮券的謠言，有以下三種類型。但內容大同小異，就是鼓勵消費者至全聯消費，看似可以持價值1000元的三倍券就能拿回3800元全聯禮券，等於現領2800元現金優惠、比政府給的2000元優惠還多800元，讓不少消費者收到訊息後不斷廣傳。

謠言一： 領到消費券，可以直接到全聯社買，他多加800塊給你總共3800，一定要到全聯社買才可以慢慢買，消費券直接去換全聯社的禮券，知道嗎？

謠言二： 記得唷～領到消費券，可以直接到全聯社買東西，會多加800塊給你總共有3800元可用，但是一定要到全聯社消費才可以有這個優惠，消費券直接去換全聯社的禮券，了解嗎？

謠言三： 消費券的另一種優惠選擇～領到消費券，可以去全聯換全聯禮卷3800元，他多加800塊給你總共3800，但總額都得陸續在全聯社消費才行。

全聯澄清此為網路謠言

事實上，依政府規定，振興三倍券不能用來購買禮券。因為已有不少消費者向全聯詢問此優惠兌換方式，讓全聯不得不正式於官網發布澄清公告，提醒消費者不能持三倍券來兌換禮券，而全聯也說明，給予三倍券的消費優惠，是贈送1000點福利點，且一定得要使用「紙本」振興券、消費「滿1000元以上」，並刷「PXPAY條碼」，才能獲得優惠點數。

提醒消費者，在網路上收到任何優惠方案時，不妨先詢問通路確認，以免上當受騙。

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