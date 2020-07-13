聽新聞
test
0:00 / 0:00

最後桃花源 南台享美人湯

聯合報 / 本報訊
圖說：獨棟Villa沿著山中湖畔而築，行館以「自然共處」為理念。圖／有行旅提供
圖說：獨棟Villa沿著山中湖畔而築，行館以「自然共處」為理念。圖／有行旅提供

聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月系列」之台灣最後桃花源─恆春半島，四天三夜旅程，引領旅人至台灣最南端呼吸新鮮空氣，除入住頂級旅宿的偉人行館與天堂villa外，享受野溪溫泉美人貴妃湯，也會觀賞國寶珊瑚礁岩等自然風景。

偉人行館是「全球十大國家公園旅宿」，質感與氛圍都已獲得國際認證。行館以「與自然共處」為設計主軸，湧泉復育出許多原生物種，戶外泳池倚著大尖山景致闊然其中。

旭海牡丹灣的Villa由群山隔絕出避世風景，七千多坪的Villa擁有近萬棵原生種林木，獨棟的Villa沿著山中湖畔而築，並可享受碳酸氫鈉泉野溪「美人湯」。

國寶級珊瑚礁岩占地一二八公頃，有鬼斧神工的一線天裂石、大小峽谷，證明台灣是從海底隆升的島嶼，十餘處的石灰岩洞可見鐘乳石、石筍、石柱等。

●「企業家的山居歲月系列九之台灣最後的桃花源」四天三夜行程，九月七日出發。另八月三十一日舉辦「企業家山居歲月宜蘭一日精華體驗旅程」，報名或洽詢請電02-86433543、86433926，或瀏覽有行旅官網

珊瑚 國寶

延伸閱讀

訪谷關星野 奢華度假

美人湯、落羽松 一賞雙東傳奇

打開營帳欣賞大片海景！ 墾丁貓鼻頭「海角獨門獨戶Villa露營」7/18試營運，入住國家公園還有大片星海任你看

有行旅／山澗園林 走訪隱居陶藝家

相關新聞

美髮神器注入新科技 風靡日韓的沙宣小粉紅、水膜力系列必入手

近年美髮家電的種類與功能越來越多元，造型也更美、更輕巧，讓人不管在家還是外出都能隨時擁有完美髮型。根據Dyson調查，台...

最後桃花源 南台享美人湯

聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月系列」之台灣最後桃花源─恆春半島，四天三夜旅程，引領旅人至台灣最南端呼吸新鮮空氣，除...

搶國旅！泰雅小木屋僅千元 日月潭中心1人625元

南投縣旅宿業瞄準疫後旅遊潮，更鎖定安心旅遊補助、振興三倍券推出破盤優惠，日月潭青年活動中心推1泊1贈車券或船票，10月底...

壽星幾歲送幾隻蝦！8間餐廳優惠 送500現金、千元和牛

振興三倍券即將上路，馬辣集團集結旗下火鍋、日本料理、燒肉等不同型態的餐飲品牌，共同推出一系列優惠方案，包括有加贈500元現金、加送A5和牛、飲品升級、2人同行1人免費優惠券等不同優惠。

父親節入手電鬍刀送空氣清淨機、筋膜槍 照顧全家健康

迎接父親節，雖然送電鬍刀聽起來有點老套，但每年不斷加入新技術的新款機種，還有搭配讓居家生活更舒適的超值家電組合，相信還是...

帶可愛狗狗漫步巴黎 一起玩Roger Vivier新IG遊戲吧！

防疫期間無法出國旅遊，透過小遊戲漫步巴黎街頭可能是不錯的替代方案。最近時尚品牌Roger Vivier推出一款Instagram濾鏡遊戲《Walk Your Tuna》，以互動模式結合可愛俏皮的場景與角色讓大家可以隨時享受放鬆的小時光。

VR旅遊體驗需求殷切 劍湖山唯一推出5D VR震撼新體驗

暑假及振興三倍券旅遊商機即將爆發，遊樂業促銷活動備受關注。劍湖山世界唯一推出5D VR新體驗，並且加碼送出大人共遊價3.26倍之消費抵用券，以及憑7、8月劍湖山世界票根至幸福翔綺西螺麻糬大王消費抽賓士汽車等優惠大禮。

香奈兒迷你包組合終於開賣！同系列超精緻鳥籠包也好美

去年耶誕節網路傳言香奈兒特別為節日推出一組集合四款經典包款的迷你包組合，超可愛的外型當時引起不少精品迷的注意，後來經品牌澄清，該包款組合其實是2019/20 巴黎 - 康朋街31號工坊系列的商品，原本預計今年6月正式販售，但受到疫情影響好事多磨，近日這系列包款終於在漫長的等待後正式上架啦！

滿2000送1000！乾杯6大品牌拚振興 從燒肉吃到麻辣鍋

配合振興三倍券發放在期，乾杯集團於7月15日起，推出「滿2,000贈1,000」的加碼活動，使用紙本振興券至旗下餐廳用餐，每滿2,000元即贈1,000元的現金抵用券，包括乾杯、老乾杯、黑毛屋等6大品牌均可適用。

台東熱氣球嘉年華 六萬人次驚喜

「台灣國際熱氣球嘉年華」昨天清晨五點半在台東縣鹿野高台登場，開幕台灣出動十九顆氣球。受疫情影響，國外造型球僅廿八顆造訪，...

流行時尚／印花棉布服 吹濃濃印度風

近年來，環保意識抬頭，服飾也崇尚自然風，尤其是夏天，以天然棉等自然原料為材質的服飾因舒適、通風、吸汗，深受歡迎。販售印度...

台北電影節 林依晨、尹馨頂級珠寶加持火光閃閃

林依晨今日出席第22屆台北電影節，全身造型選用了寶詩龍（Boucheron）的Vendome高級珠寶項鍊與Liseré的...

熱門新聞

中衛彩色口罩彰化家樂福2點開賣沒人排隊 原因讓人傻眼

不禁坐了！ 台鐵北車大廳變身「微笑大廳」 10表情超Q

辛樂克颱風將生成？ 氣象局：機率不大 午後雨恐遍全台

7月颱恐生成？吳德榮：熱擾動發展 台灣東側大迴轉

一張圖看一周天氣！各地依舊熱、周三起中南部會下雨

台大癌醫難獨立運作？ 高層證實正討論改列分院或院區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。