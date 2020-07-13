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最後桃花源 南台享美人湯
聯合報系有行旅企畫的「企業家山居歲月系列」之台灣最後桃花源─恆春半島，四天三夜旅程，引領旅人至台灣最南端呼吸新鮮空氣，除入住頂級旅宿的偉人行館與天堂villa外，享受野溪溫泉美人貴妃湯，也會觀賞國寶級珊瑚礁岩等自然風景。
偉人行館是「全球十大國家公園旅宿」，質感與氛圍都已獲得國際認證。行館以「與自然共處」為設計主軸，湧泉復育出許多原生物種，戶外泳池倚著大尖山景致闊然其中。
旭海牡丹灣的Villa由群山隔絕出避世風景，七千多坪的Villa擁有近萬棵原生種林木，獨棟的Villa沿著山中湖畔而築，並可享受碳酸氫鈉泉野溪「美人湯」。
國寶級珊瑚礁岩占地一二八公頃，有鬼斧神工的一線天裂石、大小峽谷，證明台灣是從海底隆升的島嶼，十餘處的石灰岩洞可見鐘乳石、石筍、石柱等。
●「企業家的山居歲月系列九之台灣最後的桃花源」四天三夜行程，九月七日出發。另八月三十一日舉辦「企業家山居歲月宜蘭一日精華體驗旅程」，報名或洽詢請電02-86433543、86433926，或瀏覽有行旅官網。
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