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美髮神器注入新科技 風靡日韓的沙宣小粉紅、水膜力系列必入手

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
沙宣水膜力系列新品，搭載獨家Moistwrap等離子水膜科技，透過吹整髮絲同時釋放正負離子，讓秀髮閃耀韓劇女主的水潤光。圖／沙宣提供
沙宣水膜力系列新品，搭載獨家Moistwrap等離子水膜科技，透過吹整髮絲同時釋放正負離子，讓秀髮閃耀韓劇女主的水潤光。圖／沙宣提供

近年美髮家電的種類與功能越來越多元，造型也更美、更輕巧，讓人不管在家還是外出都能隨時擁有完美髮型。根據Dyson調查，台灣女性平均擁有1.98台造型器，且超過一半的受訪者每週至少使用造型器近4次，顯示台灣女性十分注重個人髮型，且會頻繁地使用不同造型器。

迎接頭髮特別容易乾燥缺水的夏季，沙宣最新推出「水膜力」系列，包含補水神器「等離子水膜吹風機」，「32mm等離子水膜二合一直捲髮夾」，皆搭載獨家Moistwrap等離子水膜科技，透過吹整髮絲同時釋放正負離子，快速將大量水分子帶到頭髮表面，形成一層等離子水膜，對內為頭髮補水滋養，恢復自我修復力，對外則可抵禦UV輻射，減少紫外線對毛鱗片的損傷，讓秀髮閃耀韓劇女主的水潤光。

沙宣Moistwrap等離子水膜吹風機，建議售價2,280元；二合一直捲髮夾，建議售價1,980元。圖／沙宣提供
沙宣Moistwrap等離子水膜吹風機，建議售價2,280元；二合一直捲髮夾，建議售價1,980元。圖／沙宣提供

水膜力系列機身外觀是讓人少女心噴發的櫻花粉色，更擁有出差旅行都方便的國際電壓與摺疊設計。其中，等離子水膜吹風機利用獨特氣流優化系統，讓出風更加順暢，加上1500W髮廊級大風量、52°C恆溫模式，省時又護髮。另外，32mm等離子水膜二合一直捲髮夾不僅直捲兩用，11公分的加長陶瓷捲棒更可同時夾捲更多頭髮，快速造型。

而針對外出隨身造型需求，沙宣也推出一款隨身無線迷你二合一直捲造型器，只有205克超迷你、90秒快速加熱、高溫180度、直捲兩用單鍵切換，110V～240V國際電壓且透過USB充電即可隨身攜帶使用。不管是急救塌陷瀏海，還是下班後變髮跑趴，都可以輕鬆搞定。

沙宣隨身無線迷你二合一直捲造型器，建議售價2,080元。圖／沙宣提供
沙宣隨身無線迷你二合一直捲造型器，建議售價2,080元。圖／沙宣提供

如果想要更專業級的選擇，Dyson新推出的Corrale直髮造型器運用專利錳鋼合金，融合了6種金屬，創造出厚度僅0.065毫米的可彎曲彈性面板，兼顧強度、柔韌性與導熱性，使用時可完整匯聚並包覆髮絲，加快並提升造型效果，彈性面板邊緣為電氣石，使用同時會釋放負離子，更可減少造型過程中產生的靜電、撫平毛躁，讓頭髮造型後依然水潤有光澤。

Dyson Corrale直髮造型器提供165°C、185°C和210°C共3段精確溫度設定，內建鋰電池，充飽電可無線使用達30分鐘；國際電壓規格且設有飛航模式的貼心設計，特別適合經常往來世界各地的商務人士使用。

Dyson Corrale直髮造型器擁有可彎曲彈性面板，使用時可完整匯聚並包覆髮絲，均勻受熱造型。圖／恆隆行提供
Dyson Corrale直髮造型器擁有可彎曲彈性面板，使用時可完整匯聚並包覆髮絲，均勻受熱造型。圖／恆隆行提供
Dyson Corrale直髮造型器，建議售價16,600元，奢華紫色官網獨賣。圖／恆隆行提供
Dyson Corrale直髮造型器，建議售價16,600元，奢華紫色官網獨賣。圖／恆隆行提供

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