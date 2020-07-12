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壽星幾歲送幾隻蝦！8間餐廳優惠 送500現金、千元和牛

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
新馬辣加贈「2人同行1人免費優惠券」。圖／新馬辣提供
新馬辣加贈「2人同行1人免費優惠券」。圖／新馬辣提供

振興三倍券即將上路，馬辣集團集結旗下火鍋日本料理、燒肉等不同型態的餐飲品牌，共同推出一系列優惠方案，包括有加贈500元現金、加送A5和牛、飲品升級、2人同行1人免費優惠券等不同優惠。

即日起至8月15日期間，至「哞哞屋和牛燒肉」用餐，2成人以上同行並提早1日訂位，出示振興券並以紙本券或現金結帳，可享全桌免費升級無酒精飲料無限暢飲；加價98元，再升級海尼根生啤無限暢飲。參與打卡評論活動，每成人加贈厚切日本A5和牛2片。另外再提供集點卡，滿10點加送免費用餐1次。

熊一燒肉，以及馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+等鍋物品牌，共同於7月15日至8月15日期間，推出聯合優惠活動。4人同行並提前1日訂位，出示振興券並以紙本券或現金結帳，除可享點數累積，還可拿到「2人同行1人免費券」。各店於每日午、晚餐各限量30組。

7月15日至8月15日期間，「問鼎火鍋」只要提前1日訂位，且單筆消費滿2,000元，出示振興券並以紙本券或現金結帳，加贈原價1,280元的「日本宮崎A5和牛」。含當月壽星4成人以上同行且提前1日訂位，每人消費滿800元，即贈數量等同「壽星歲數」的大海蝦。

結合日式居酒屋與食堂的「狗一下居酒食堂」，推出平日限定的午間定食。7月15日至8月15日期間，出示振興券，午間定食享180元起的優惠價。另外提前1日預定，每桌消費滿千，即贈和牛毛毛蟲壽司或綜合生魚片。針對忠孝店每日限量推出的「日料吃到飽」方案，2成人以上同行並提前1日訂位，出示振興券並參與評論活動，升級全桌無酒精飲料無限暢飲；加價198元，可享沖繩Orion生啤酒無限暢飲。

以火鍋超市結合自助副食餐檯的「東吉水產」，7月15日至8月31日期間，至西門店出示振興券消費，同桌每人消費達400元，加價88元起即可享「肉品吃到飽」的方案。公館店單筆消費滿2,000元，以紙本振興券支付全額，即贈500元現金；參與評論活動，加贈天使紅蝦、野生草蝦或基隆小卷1份。

4成人以上同行為當月慶生，消費滿額即贈「等同壽星歲數的大海蝦」。圖／問鼎皇上吉祥宮廷火鍋提供
4成人以上同行為當月慶生，消費滿額即贈「等同壽星歲數的大海蝦」。圖／問鼎皇上吉祥宮廷火鍋提供
東吉水產西門店，推出加88元「肉品無限」的優惠。圖／東吉水產提供
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「狗一下」推出消費滿千，加贈生魚片的優惠方案。圖／狗一下居酒食堂提供
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參與評論活動，哞哞屋加贈A5厚切和牛。圖／哞哞屋和牛燒肉提供
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日本料理 火鍋 吃到飽 三倍券 振興券

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