父親節入手電鬍刀送空氣清淨機、筋膜槍 照顧全家健康

迎接父親節，雖然送電鬍刀聽起來有點老套，但每年不斷加入新技術的新款機種，還有搭配讓居家生活更舒適的超值家電組合，相信還是能讓收到禮物的爸爸們笑開懷。

BRAUN德國百靈推出全新BRAUN 7系列360°暢型貼面電鬍刀，搭載獨家「平衡力軸科技」，更強化獨立浮動三刀頭靈活度，360°靈活轉動有如人類手腕一般，緊密貼合臉部輪廓，同時搭載自動感應技術，可偵測鬍鬚濃密度，自動調節馬達動力，無須用力按壓即可滑順刮鬍，搞定所有難刮部位，一網打盡零死角。

德國百靈首推全新BRAUN 7系列360°暢型貼面電鬍刀，一網打盡刮鬍零死角。圖／恆隆行提供

父親節德國百靈祭出多款尊寵組合，首推新品「挺老爸必Buy組」，購買新品 7系列360°暢型貼面電鬍刀70-S7001cc搭配Style Athlete軀幹定位調整椅，登錄即享Honeywell抗敏清淨機或Oral-B電動牙刷超值好禮2選1，組合限量價只要16,888元，加碼再抽10萬購物金好禮。7系列360°暢型貼面電鬍刀70-S7001cc 搭配最近超夯的MEDISANA筋膜按摩槍也有父親節限定組合價9,888元。其他9系列、5系列也同步推出不同超值組合。

BRAUN 7系列360°暢型貼面電鬍刀70-S7001cc搭配MEDISANA筋膜按摩槍，父親節限定價9,888元。圖／恆隆行提供

飛利浦近期推出最新「電鬍刀旗艦機皇SP9860」與「君爵柔膚電鬍刀S6820」2大新機，其中旗艦機皇SP9860擁有「AI智能偵測」、「瞬切奈米刀鋒」與「360-D多動向三刀頭」3大創新特色，以及「超感舒適環」、「3段式個人舒適化設定」2大貼心設計，更搭載了QI無線充電技術，帶來具有頂級科技的舒適感與乾淨度；而專為敏感肌膚打造的S6820，則具備「柔膚舒適環」、「肌膚保護模式」與「柔膚刀網」3大護膚特色。

飛利浦今年邀請金鐘得主溫昇豪擔任機皇SP9860產品代言人，在不同角色轉換間展現出最得體、完美的一面。圖／飛利浦提供