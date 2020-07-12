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帶可愛狗狗漫步巴黎 一起玩Roger Vivier新IG遊戲吧！
防疫期間無法出國旅遊，透過小遊戲漫步巴黎街頭可能是不錯的替代方案。最近時尚品牌Roger Vivier推出一款Instagram濾鏡遊戲《Walk Your Tuna》，以互動模式結合可愛俏皮的場景與角色讓大家可以隨時享受放鬆的小時光。
這款《Walk Your Tuna》遊戲將在7月13日登場，構想來自Roger Vivier創意總監Gherardo Felloni，他以Hotel Vivier巴黎發表會上的人物為靈感，為遊戲設計了凡爾賽貓、電影明星、DJ和怪誕老太太四個角色，再由創意公司Pink Salt與韓國插畫家Kim Yong Oh製作、繪製完成，而之前在形象影片中露面過的品牌當家狗明星Tuna也首次變身動畫角色出現在遊戲裡。
玩家首先要在四個角色中挑選好自己想扮演的，並自拍一張設定為頭像，接著就可以跟Tuna一起出發，在巴黎鐵塔、羅浮宮金字塔和協和廣場等著名地標漫步。過程中玩家使用臉部動作(例如眨眼)指示角色向前走或跳起，控制Tuna接骨頭、閃避障礙物等等，看看能夠闖多遠。
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