帶可愛狗狗漫步巴黎 一起玩Roger Vivier新IG遊戲吧！

防疫期間無法出國旅遊,透過小遊戲漫步巴黎街頭可能是不錯的替代方案。最近時尚品牌Roger Vivier推出一款Instagram濾鏡遊戲《Walk Your Tuna》,以互動模式結合可愛俏皮的場景與角色讓大家可以隨時享受放鬆的小時光。

這款《Walk Your Tuna》遊戲將在7月13日登場,構想來自Roger Vivier創意總監Gherardo Felloni,他以Hotel Vivier巴黎發表會上的人物為靈感,為遊戲設計了凡爾賽貓、電影明星、DJ和怪誕老太太四個角色,再由創意公司Pink Salt與韓國插畫家Kim Yong Oh製作、繪製完成,而之前在形象影片中露面過的品牌當家狗明星Tuna也首次變身動畫角色出現在遊戲裡。