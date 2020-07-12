香奈兒迷你包組合終於開賣！同系列超精緻鳥籠包也好美

去年耶誕節網路傳言香奈兒特別為節日推出一組集合四款經典包款的迷你包組合，超可愛的外型當時引起不少精品迷的注意，後來經品牌澄清，該包款組合其實是2019/20巴黎-康朋街31號工坊系列的商品，原本預計今年6月正式販售，但受到疫情影響好事多磨，近日這系列包款終於在漫長的等待後正式上架啦！

2019/20巴黎-康朋街31號工坊系列的迷你包組合分為黑、粉色兩組，分別都集合了Classic、2.55包、Boy Chanel和Gabrielle四款包的縮小版本，其中粉紅組的顏色還各有不同，除了粉紅之外，還有桃紅與紅色。另外，外盒也是會讓收藏家尖叫的菱格紋設計配雙C金屬裝飾細節鎖，打開後還有一面大鏡子，完全也可以當成化妝箱使用。隨盒也附贈一個小鑰匙，增添私密性。包款的材質則是包含小羊皮、小牛皮、斜紋軟呢。

這系列迷你包組合都是成套販售，沒有單獨提供，當初一開始曝光時售價是25,000歐元（約825,000台幣），平均下來一個包要快二十萬台幣，之後香奈兒經過一波帳價後目前售價應該有些許調整。