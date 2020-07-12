滿2000送1000！乾杯6大品牌拚振興 從燒肉吃到麻辣鍋

配合振興三倍券發放在期，乾杯集團於7月15日起，推出「滿2,000贈1,000」的加碼活動，使用紙本振興券至旗下餐廳用餐，每滿2,000元即贈1,000元的現金抵用券，包括乾杯、老乾杯、黑毛屋等6大品牌均可適用。

乾杯集團旗下目前共有乾杯、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45等6大品牌，合計31間分店。位於微風南山47樓的「和牛47」，乃是全台灣最高的燒肉懷石料理，本季推出「夏雅套餐」，提供有魚子醬和牛手捲、生牛肉等9款料理，每套3,800元。至於位於45樓的「麻辣45」，則是標榜使用100%和牛油作為鍋底的重慶式麻辣鍋。

黑毛屋、黑毛屋本家則是供應有各具特色的日式鍋物料理，包括有北海道海膽和牛鍋、擔擔鍋等口味選擇。至於老乾杯提供有多款日澳和牛的燒肉料理，還有和牛壽司、釜飯等品項。乾杯則是除了燒肉之外，7月起也於本店、中山店、敦南店加開午間營業時段，方便民眾中午用餐。

7月15日至8月31日期間，至乾杯旗下6大品牌任一分店用餐，使用紙本振興券消費，每滿2,000元即可獲得5張面額200元的「乾杯現金抵用券」，每滿4,000元送10張，依此類推無上限。當天領、當天下筆消費立刻可使用，每筆消費「不限金額」可直接折抵一張，兌換期限使用至12月31日。