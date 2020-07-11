台北電影節 林依晨、尹馨頂級珠寶加持火光閃閃

林依晨今日出席第22屆台北電影節，全身造型選用了寶詩龍（Boucheron）的Vendome高級珠寶項鍊與Liseré的白K金耳環與戒指，除了Liseré系列選用祖母綠切割鑽石，以八角形呼應Boucheron所在芳登廣場的八角線條，三件珠寶皆透過黑瑪瑙或黑漆與鑽石的對比，呈現高雅俐落的黑白雙色對比，全身珠寶總價高達1,500多萬，落落大方。

好久不見的志玲姐姐今晚也現身擔任引言人，但很有個性的她並未在背板前停留。依然修長窈窕的志玲姐姐，堪稱台灣名模第一人，今晚則有「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）相伴，小巧的三件珠寶：「枕型切工極細微密釘鑲嵌鑽石耳環」、「Pirouette系列鑽石戒指」、「海瑞溫斯頓鑽石戒指」，總價已高達1,600萬，不愧第一名模的雲端身價。