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台北電影節 林依晨、尹馨頂級珠寶加持火光閃閃
林依晨今日出席第22屆台北電影節，全身造型選用了寶詩龍（Boucheron）的Vendome高級珠寶項鍊與Liseré的白K金耳環與戒指，除了Liseré系列選用祖母綠切割鑽石，以八角形呼應Boucheron所在芳登廣場的八角線條，三件珠寶皆透過黑瑪瑙或黑漆與鑽石的對比，呈現高雅俐落的黑白雙色對比，全身珠寶總價高達1,500多萬，落落大方。
好久不見的志玲姐姐今晚也現身擔任引言人，但很有個性的她並未在背板前停留。依然修長窈窕的志玲姐姐，堪稱台灣名模第一人，今晚則有「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）相伴，小巧的三件珠寶：「枕型切工極細微密釘鑲嵌鑽石耳環」、「Pirouette系列鑽石戒指」、「海瑞溫斯頓鑽石戒指」，總價已高達1,600萬，不愧第一名模的雲端身價。
而身兼演員、編劇並多次獲得金鐘、金馬提名的尹馨則擔任本屆的決賽評審，並以不對稱的白色禮服，配戴總值1,121萬的HEARTS ON FIRE鑽石珠寶驚艷亮相。尤其身上單價高達550萬的Aerial Regal白K金鑽石項鍊，高比例對稱的結構，加上Hearts on Fire的完美切工，透過鑽石火光，展現閃耀大氣。
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