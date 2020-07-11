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台北電影獎／長垂墜耳環超美！張鈞甯、陳庭妮都靠它

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
女星紛紛以長垂墜耳環妝點紅毯造型。記者陳立凱／攝影
女星紛紛以長垂墜耳環妝點紅毯造型。記者陳立凱／攝影

長型垂墜耳環，因為視覺上具有份量感，能將視覺焦點帶到臉上，又因為本身線條修長，還有修飾臉型的效果，成為今年台北電影節紅毯女明星的最愛，包括台北電影節大使陳庭妮、影后謝欣穎、陳意涵、及壓軸登場的張鈞甯，都以長型垂墜耳環為本日紅毯造型畫龍點睛。

陳庭妮今天走貴氣路線，身上配戴珠寶價值高達2,300萬元，搭配服裝的藍綠色系，她配戴的是鑲嵌兩顆枕形切割馬達加斯加藍寶石的卡地亞（Cartier）頂級珠寶系列耳環，裝飾藝術風格的幾何設計高貴優雅。謝欣穎則選擇配戴Tiffany的HrdWare系列，是以鍊結為主要設計元素的中性珠寶，與今天紅毯穿著抓皺垂墜感的禮服形成對比，讓可能顯得成熟的服裝感件活潑年輕。

配戴多件伯爵（Piaget）珠寶的陳意涵，因為重點在於手上的手鐲，所以以簡約修長的耳環當配角，恰到好處。和陳庭妮一樣短髮的張鈞甯，也選擇了以垂墜長型耳環，作為今天搭配禮服的重點，視覺效果令人驚艷！

張鈞甯。記者陳立凱／攝影
張鈞甯。記者陳立凱／攝影
謝欣穎（右）、林柏宏。記者陳立凱／攝影
謝欣穎（右）、林柏宏。記者陳立凱／攝影
卡地亞頂級珠寶系列美洲豹手環，白K金，祖母綠豹眼，縞瑪瑙豹紋，縞瑪瑙豹鼻，鑽石，約535萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列美洲豹手環，白K金，祖母綠豹眼，縞瑪瑙豹紋，縞瑪瑙豹鼻，鑽石，約535萬元。圖／卡地亞提供
陳意涵。記者陳立凱／攝影
陳意涵。記者陳立凱／攝影
卡地亞頂級珠寶系列藍寶石耳環，鉑金，兩顆枕形切割馬達加斯加藍寶石，縞瑪瑙， 鑽石，約890萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列藍寶石耳環，鉑金，兩顆枕形切割馬達加斯加藍寶石，縞瑪瑙， 鑽石，約890萬元。圖／卡地亞提供
陳庭妮。記者陳立凱／攝影
陳庭妮。記者陳立凱／攝影
Tiffany HardWear鏈結設計垂墜式純銀耳環，55,000元。圖／Tiffany提供
Tiffany HardWear鏈結設計垂墜式純銀耳環，55,000元。圖／Tiffany提供

珠寶 台北電影節 陳庭妮 謝欣穎 張鈞甯

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