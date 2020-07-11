台北電影獎／長垂墜耳環超美！張鈞甯、陳庭妮都靠它

長型垂墜耳環，因為視覺上具有份量感，能將視覺焦點帶到臉上，又因為本身線條修長，還有修飾臉型的效果，成為今年台北電影節紅毯女明星的最愛，包括台北電影節大使陳庭妮、影后謝欣穎、陳意涵、及壓軸登場的張鈞甯，都以長型垂墜耳環為本日紅毯造型畫龍點睛。

陳庭妮今天走貴氣路線，身上配戴珠寶價值高達2,300萬元，搭配服裝的藍綠色系，她配戴的是鑲嵌兩顆枕形切割馬達加斯加藍寶石的卡地亞（Cartier）頂級珠寶系列耳環，裝飾藝術風格的幾何設計高貴優雅。謝欣穎則選擇配戴Tiffany的HrdWare系列，是以鍊結為主要設計元素的中性珠寶，與今天紅毯穿著抓皺垂墜感的禮服形成對比，讓可能顯得成熟的服裝感件活潑年輕。