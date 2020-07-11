台北電影獎／曾之喬美洲豹衝突美 楊謹華戴蛇展帥氣

曾之喬和楊謹華兩位人妻女星雖然都選擇了西裝造型登上這次紅毯，不過風格不同搭配原則也迥異，搭配的珠寶也全然不同，巧妙的是兩人分別配戴了不同品牌的著名代表性動物。

楊謹華以西裝搭配襯衫，也堆疊配戴了兩枚寶格麗（BVLGARI）的Serpenti Viper系列系列鍊墜讓焦點落在襯衫開口，露出微微的性感。梳側邊的長直髮更凸顯左側的Serpenti Viper單邊玫瑰金耳扣。Serpenti是寶格麗最經典的蛇形珠寶系列，自1940年代誕生以來從腕表演變出全系列的珠寶作品。Serpenti Viper以富現代感的幾何線條，展現當代的中性新風貌，搭配楊謹華的西裝造型顯得俐落帥氣。