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台北電影獎／曾之喬美洲豹衝突美 楊謹華戴蛇展帥氣
曾之喬和楊謹華兩位人妻女星雖然都選擇了西裝造型登上這次紅毯，不過風格不同搭配原則也迥異，搭配的珠寶也全然不同，巧妙的是兩人分別配戴了不同品牌的著名代表性動物。
楊謹華以西裝搭配襯衫，也堆疊配戴了兩枚寶格麗（BVLGARI）的Serpenti Viper系列系列鍊墜讓焦點落在襯衫開口，露出微微的性感。梳側邊的長直髮更凸顯左側的Serpenti Viper單邊玫瑰金耳扣。Serpenti是寶格麗最經典的蛇形珠寶系列，自1940年代誕生以來從腕表演變出全系列的珠寶作品。Serpenti Viper以富現代感的幾何線條，展現當代的中性新風貌，搭配楊謹華的西裝造型顯得俐落帥氣。
曾之喬選擇的西裝是以蕾絲打造，本身就融合柔美與中性的衝突感。她搭配的珠寶以白鑽為主，耳環和和戒指都是卡地亞（Cartier）美洲豹系列鑽石耳環，為柔美的蕾絲西裝增添一點女性化的驕縱感。美洲豹自1914年進入卡地亞的珠寶世界後，至今已經成為品牌最具代表性的設計，時而桀驁不馴、時而俏皮，以各式不同的工藝手法與設計展現美洲豹多變的風貌。
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