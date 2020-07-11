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台北電影獎／曾之喬美洲豹衝突美 楊謹華戴蛇展帥氣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
曾之喬。記者陳立凱／攝影
曾之喬。記者陳立凱／攝影

曾之喬和楊謹華兩位人妻女星雖然都選擇了西裝造型登上這次紅毯，不過風格不同搭配原則也迥異，搭配的珠寶也全然不同，巧妙的是兩人分別配戴了不同品牌的著名代表性動物。

楊謹華以西裝搭配襯衫，也堆疊配戴了兩枚寶格麗（BVLGARI）的Serpenti Viper系列系列鍊墜讓焦點落在襯衫開口，露出微微的性感。梳側邊的長直髮更凸顯左側的Serpenti Viper單邊玫瑰金耳扣。Serpenti是寶格麗最經典的蛇形珠寶系列，自1940年代誕生以來從腕表演變出全系列的珠寶作品。Serpenti Viper以富現代感的幾何線條，展現當代的中性新風貌，搭配楊謹華的西裝造型顯得俐落帥氣。

曾之喬選擇的西裝是以蕾絲打造，本身就融合柔美與中性的衝突感。她搭配的珠寶以白鑽為主，耳環和和戒指都是卡地亞（Cartier）美洲豹系列鑽石耳環，為柔美的蕾絲西裝增添一點女性化的驕縱感。美洲豹自1914年進入卡地亞的珠寶世界後，至今已經成為品牌最具代表性的設計，時而桀驁不馴、時而俏皮，以各式不同的工藝手法與設計展現美洲豹多變的風貌。

BVLGARI Serpenti Viper系列紅玉髓與鑽石項鍊，約14萬9,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列紅玉髓與鑽石項鍊，約14萬9,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列耳扣，約50,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti系列耳扣，約50,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列珍珠母貝項鍊，約10萬6,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列珍珠母貝項鍊，約10萬6,800元。圖／寶格麗提供
楊謹華。記者陳立凱／攝影
楊謹華。記者陳立凱／攝影
卡地亞美洲豹系列鑽石耳環，約117萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞美洲豹系列鑽石耳環，約117萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Destinée枕形切割單鑽戒指，約172萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Destinée枕形切割單鑽戒指，約172萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞美洲豹系列鑽石戒指，約119萬元。圖／卡地亞提供
卡地亞美洲豹系列鑽石戒指，約119萬元。圖／卡地亞提供

西裝 珠寶 品牌 曾之喬

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