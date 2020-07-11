范少勳根本帶貨王 邱澤2500萬鑽表火光太閃嚇到吃手手

第22屆台北電影節頒獎典禮正於今日七月11日晚間登場，除了電影中的精采表現，紅毯和頒獎典禮上男星的造型穿搭，則是另類比拼，展現或奢華或高雅簡約的品味較勁。

以「下半場」同時入圍「最佳新演員」和「最佳男主角」的范少勳氣場超強，在出席第22屆台北電影獎入圍酒會時，身上穿著了Berluti 2020秋冬的藍色西裝外套搭配Cashmere黃色羊毛衣、顏色對比鮮明，同時身上還配戴了Qeelin的Bobo和Wulu珠寶，全身戴好、戴滿，變身超級帶貨王。

而如果想比拼「含金量」？邱澤與林柏宏同樣不遑多讓；2018年以「誰先愛上他的」獲台北電影節最佳男主角的邱澤今年擔任頒獎人，他手上配戴的則是伯爵（PIAGET）的Altiplano系列18K白金相對陀飛輪鑽石腕表，18K白金表殼鑲嵌近800顆鑽石定價高達2,520萬，根本一座移動豪宅；而曾獲金馬獎最佳男配角的林柏宏，其腕表之選同樣出自伯爵，運用超薄鑲鑽900D機芯的Altiplano系列18K白金超薄腕表，單表面也鑲嵌733顆、總重5.74克拉的鑽石，定價約580萬，加上身上配戴的Possession系列白K金項鍊、戒指和手環，總價也上看732萬，含金量相當驚人。

此外分別以「下半場」和「刻在你心底的名字」入圍最佳新演員的朱宣洋和陳昊森，手上有志一同選擇了寶格麗的Octo系列男表；身著