聽新聞
test
0:00 / 0:00

范少勳根本帶貨王 邱澤2500萬鑽表火光太閃嚇到吃手手

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
誰說男人不合適珠寶？在前一天的開幕酒會時，范少勳變身穿Berluti、配上Qeelin熊貓珠寶，十足童趣討喜。圖 / 翻攝自ig。
誰說男人不合適珠寶？在前一天的開幕酒會時，范少勳變身穿Berluti、配上Qeelin熊貓珠寶，十足童趣討喜。圖 / 翻攝自ig。

第22屆台北電影節頒獎典禮正於今日七月11日晚間登場，除了電影中的精采表現，紅毯和頒獎典禮上男星的造型穿搭，則是另類比拼，展現或奢華或高雅簡約的品味較勁。

以「下半場」同時入圍「最佳新演員」和「最佳男主角」的范少勳氣場超強，在出席第22屆台北電影獎入圍酒會時，身上穿著了Berluti 2020秋冬的藍色西裝外套搭配Cashmere黃色羊毛衣、顏色對比鮮明，同時身上還配戴了Qeelin的Bobo和Wulu珠寶，全身戴好、戴滿，變身超級帶貨王。

而如果想比拼「含金量」？邱澤與林柏宏同樣不遑多讓；2018年以「誰先愛上他的」獲台北電影節最佳男主角的邱澤今年擔任頒獎人，他手上配戴的則是伯爵（PIAGET）的Altiplano系列18K白金相對陀飛輪鑽石腕表，18K白金表殼鑲嵌近800顆鑽石定價高達2,520萬，根本一座移動豪宅；而曾獲金馬獎最佳男配角的林柏宏，其腕表之選同樣出自伯爵，運用超薄鑲鑽900D機芯的Altiplano系列18K白金超薄腕表，單表面也鑲嵌733顆、總重5.74克拉的鑽石，定價約580萬，加上身上配戴的Possession系列白K金項鍊、戒指和手環，總價也上看732萬，含金量相當驚人。

此外分別以「下半場」和「刻在你心底的名字」入圍最佳新演員的朱宣洋和陳昊森，手上有志一同選擇了寶格麗的Octo系列男表；身著

BOSS鮮藍色格紋西裝、黑色襯衫與藍底裝飾黑色繫帶皮鞋的朱宣洋配戴了Octo超薄鏤空陀飛輪，藍色皮表帶配鏤空陀飛輪、霸氣十足，陳昊森則選擇了簡約的Octo玫瑰金自動上鍊男表，黑金閃耀，同樣的八角形幾何線條，象徵兩人猶如初生之犢、銳不可擋。

「刻在你心底的名字」入圍最佳新演員的陳昊森，今晚參加頒獎典禮時配戴上BVLGARI Octo玫瑰金計時碼表，黑金閃耀、演示大氣。圖 / BVLGARI提供。
「刻在你心底的名字」入圍最佳新演員的陳昊森，今晚參加頒獎典禮時配戴上BVLGARI Octo玫瑰金計時碼表，黑金閃耀、演示大氣。圖 / BVLGARI提供。
擔任頒獎人的邱澤配戴了伯爵（PIAGET）的白K金相對陀飛輪腕表，單價高達2,520萬，相映襯他2018年的最佳男主角榮光。圖 / PIAGET提供。
擔任頒獎人的邱澤配戴了伯爵（PIAGET）的白K金相對陀飛輪腕表，單價高達2,520萬，相映襯他2018年的最佳男主角榮光。圖 / PIAGET提供。
一身藍色格紋西裝的朱宣洋，手上的藍色BVLGARI鏤空陀飛輪，展現風發意氣。記者陳立凱／攝影
一身藍色格紋西裝的朱宣洋，手上的藍色BVLGARI鏤空陀飛輪，展現風發意氣。記者陳立凱／攝影
陳昊森出席台北電影獎，一身勁黑配戴上BVLGARI Octo玫瑰金腕表。記者陳立凱／攝影。
陳昊森出席台北電影獎，一身勁黑配戴上BVLGARI Octo玫瑰金腕表。記者陳立凱／攝影。

電影 腕表 西裝

延伸閱讀

台北電影獎／陳意涵、邱澤

台北電影獎／謝欣穎、林柏宏

台北電影獎／邱澤、張鈞甯互打招呼 沒什麼好尷尬

台北電影獎／范少勳、朱軒洋

相關新聞

已經衰夠了！2020下半年衝破困境的3星座 天蠍財運旺

人生不可能每一個時刻都能順遂快樂，許多難過的事情，常經由許多的喜憂堆積起來，有不好的事情，也會有讓大家開心的原因。

夏日外出走跳就靠這一雙！NIKE推出ACG AIR ZOOM AO「水陸」兩用鞋

「夏天不玩水的話，要幹嘛？」相信是不少人在這個季節，時常有的心情寫照。然後，鞋款搭配就成為了重要課題，不想穿夾腳拖、涼鞋...

台北電影節 林依晨 尹馨 頂級珠寶加持火光閃閃

林依晨今日出席第22屆台北電影節，全身造型選用了寶詩龍（Boucheron）的Vendome高級珠寶項鍊與Liseré的...

台北電影獎／長垂墜耳環超美！張鈞甯、陳庭妮都靠它

長型垂墜耳環，因為視覺上具有份量感，能將視覺焦點帶到臉上，又因為本身線條修長，還有修飾臉型的效果，成為今年台北電影節紅毯...

台北電影獎／曾之喬美洲豹衝突美 楊謹華戴蛇展帥氣

曾之喬和楊謹華兩位人妻女星雖然都選擇了西裝造型登上這次紅毯，不過風格不同搭配原則也迥異，搭配的珠寶也全然不同，巧妙的是兩...

范少勳根本帶貨王 邱澤2500萬鑽表火光太閃嚇到吃手手

第22屆台北電影節頒獎典禮正於今日七月11日晚間登場，除了電影中的精采表現，紅毯和頒獎典禮上男星的造型穿搭，則是另類比拼...

80坪複合店逛起來！日藥本舖進駐桃園家樂福經國店B1

看準量販店結合藥妝的新銷售模式，日藥本舖進駐桃園家樂福經國店B1開出80坪的複合型店，除了日系藥妝之外，還結合日本人氣萌...

Angelababy把都會風連身褲變甜 鄧紫棋、梁詠琪比帥氣

日前Angelababy在上節目時穿了一件連身褲，海軍藍的細緻條紋、短褲造型，襯出她雪白美肌和纖瘦長腿，這件來自MICH...

火藥味十足 Bomberg Bolt-68 Heritage 溫柔也炸裂

時間是一種很抽象的具現。時間無形、無色、無味，但每個人如何解讀時間、如何形塑時間的樣貌，卻有百千萬種。從鐘擺、到手表、到...

超商集點PK！7-11「迪士尼盛夏運動趣」對戰全家便利商店「名偵探柯南」

超商最新一波集點活動將於7月15日起開跑，7－ELEVEN以超級巨星米奇結合5大運動主題，推出「迪士尼系列盛夏運動趣」...

用吃的感受優雅奢華！香緹卡與遠東飯店跨界推下午茶

女人想要變美，除了外用，也要內服，頂級保養品牌Chantecaille香緹卡，帶領大家用吃的感受優雅與奢華，與香格里拉台...

LOEWE大象包變好大隻 秋冬男裝性別錯置和女裝比浮誇

日前LOEWE發表秋冬季男、女裝系列，相較前季在輪廓與面料都有很大的不同，男裝援引了大幅女裝元素，將窄肩、水晶花朵鑲飾、...

熱門新聞

炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

長庚蟬聯最賺醫院 靠業外進補大賺78億

熱成烤蕃薯熱傷害創新高 專家實測防中暑這招大讚有感

單月電費高達2390元 她困惑傻眼：這套房我一個人住而已

7月遲無颱風生成恐創紀錄？ 鄭明典、吳德榮說話了

健保署公布最燒錢九大疾病 肺癌是唯一上榜癌症

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。