80坪複合店逛起來！日藥本舖進駐桃園家樂福經國店B1
看準量販店結合藥妝的新銷售模式，日藥本舖進駐桃園家樂福經國店B1開出80坪的複合型店，除了日系藥妝之外，還結合日本人氣萌系插畫品牌ECONECO主題專區，即日起至7月15日開幕慶結帳不限金額再88折，7月12日前100名加送排隊禮ECONECO收納包一個，每人限領一次。
日藥本舖桃園家樂福經國店7月12日下午1點起消費滿199元即可以10元加購市價130元的有機蛋一盒，限量100盒，每人限購一盒；即日起至7月26日消費滿199元送U虎購物袋、限量1,000份送完為止，消費滿399元送美肌保養組、限量600份送完為止。
店內的ECONECO主題專區推出SANRIO X ECONECO限量加價購，包括浪漫好時光晴雨傘加購價239元、療癒帶著走玻璃瓶加購價239元、夢幻野餐不怕曬帳篷加購價699元，開幕期間不限金額消費即可加購一個，數量有限售完為止。此外，開幕期間加入日藥本舖行動會員即贈1萬點，等同100元購物金。
慶祝經國店開幕，日藥本舖推出獨家優惠商品，DHC橄欖油護唇膏1.5g原價299元、特價167元；Pharmaact無添加潔顏乳130g原價68元、特價48元；花王眼罩12入原價389元、特價258元，另有箱購優惠，箱購12入特價3,000元。
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