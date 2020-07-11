Angelababy把都會風連身褲變甜 鄧紫棋、梁詠琪比帥氣
日前Angelababy在上節目時穿了一件連身褲，海軍藍的細緻條紋、短褲造型，襯出她雪白美肌和纖瘦長腿，這件來自MICHAEL KORS春夏系列，展現Angelababy少見的都會穿搭氛圍；此外，鄧紫棋則是穿了RALPH LAUREN的春夏短袖海軍藍V領衫，亦散發知性氣息。
Angelababy身上穿的MICHAEL KORS春夏系列，在品牌形象照中是由Bella Hadid演繹，超模姿態多了幾分霸氣，但Angelababy一穿則變身氣質優雅的都會女性，是上班造型的極佳範本。在2020春夏時裝中，MICHAEL KORS以龐克、學院風的時髦混血，展現基本單品的魅力，傳達兼容幹練、溫柔的女性形象，尤其可以看到諸多四○年代海軍風的裝扮，雙排扣海軍大衣、水手條紋上衣等，搭襯蝴蝶結、波點的點綴，讓女裝在帥氣中仍不失浪漫，高圓圓也以波點洋裝搭襯CECE手袋，簡約俐落。
鄧紫棋詮釋的RALPH LAUREN V領針織衫也是海軍藍的經典用色，Ralph Lauren以「我欣賞的事物都是不受年齡、時間和潮流所限制的那些」作為品牌2020春夏的宗旨，因此RALPH LAUREN的春夏季女裝以優雅考究、實穿作為特性，勾勒出一個典雅的當代女性的形象，自信且知性。因此在RALPH LAUREN既定美式風格之中，點綴黑白色調，梁詠琪也穿上與鄧紫棋相似款，爽朗而率真。
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