Angelababy把都會風連身褲變甜 鄧紫棋、梁詠琪比帥氣

日前Angelababy在上節目時穿了一件連身褲，海軍藍的細緻條紋、短褲造型，襯出她雪白美肌和纖瘦長腿，這件來自MICHAEL KORS春夏系列，展現Angelababy少見的都會穿搭氛圍；此外，鄧紫棋則是穿了RALPH LAUREN的春夏短袖海軍藍V領衫，亦散發知性氣息。

Angelababy身上穿的MICHAEL KORS春夏系列，在品牌形象照中是由Bella Hadid演繹，超模姿態多了幾分霸氣，但Angelababy一穿則變身氣質優雅的都會女性，是上班造型的極佳範本。在2020春夏時裝中，MICHAEL KORS以龐克、學院風的時髦混血，展現基本單品的魅力，傳達兼容幹練、溫柔的女性形象，尤其可以看到諸多四○年代海軍風的裝扮，雙排扣海軍大衣、水手條紋上衣等，搭襯蝴蝶結、波點的點綴，讓女裝在帥氣中仍不失浪漫，高圓圓也以波點洋裝搭襯CECE手袋，簡約俐落。