快訊

肚皮沒動靜？林志玲驚喜現身台北電影獎

廠商挖破管線導致永和路面塌陷 侯友宜：勒令停工

Angelababy把都會風連身褲變甜 鄧紫棋、梁詠琪比帥氣

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Angelababy身穿MICHAEL KORS連身褲，展現她招牌的甜美氣質。圖／取自twitter
Angelababy身穿MICHAEL KORS連身褲，展現她招牌的甜美氣質。圖／取自twitter

日前Angelababy在上節目時穿了一件連身褲，海軍藍的細緻條紋、短褲造型，襯出她雪白美肌和纖瘦長腿，這件來自MICHAEL KORS春夏系列，展現Angelababy少見的都會穿搭氛圍；此外，鄧紫棋則是穿了RALPH LAUREN的春夏短袖海軍藍V領衫，亦散發知性氣息。

Angelababy身上穿的MICHAEL KORS春夏系列，在品牌形象照中是由Bella Hadid演繹，超模姿態多了幾分霸氣，但Angelababy一穿則變身氣質優雅的都會女性，是上班造型的極佳範本。在2020春夏時裝中，MICHAEL KORS以龐克、學院風的時髦混血，展現基本單品的魅力，傳達兼容幹練、溫柔的女性形象，尤其可以看到諸多四○年代海軍風的裝扮，雙排扣海軍大衣、水手條紋上衣等，搭襯蝴蝶結、波點的點綴，讓女裝在帥氣中仍不失浪漫，高圓圓也以波點洋裝搭襯CECE手袋，簡約俐落。

鄧紫棋詮釋的RALPH LAUREN V領針織衫也是海軍藍的經典用色，Ralph Lauren以「我欣賞的事物都是不受年齡、時間和潮流所限制的那些」作為品牌2020春夏的宗旨，因此RALPH LAUREN的春夏季女裝以優雅考究、實穿作為特性，勾勒出一個典雅的當代女性的形象，自信且知性。因此在RALPH LAUREN既定美式風格之中，點綴黑白色調，梁詠琪也穿上與鄧紫棋相似款，爽朗而率真。

高圓圓身穿MICHAEL KORS波點裙裝搭襯CECE手袋。圖／取自微博
高圓圓身穿MICHAEL KORS波點裙裝搭襯CECE手袋。圖／取自微博
鄧紫棋詮釋RALPH LAUREN V領針織衫，知性大方。圖／取自臉書
鄧紫棋詮釋RALPH LAUREN V領針織衫，知性大方。圖／取自臉書
鄧紫棋詮釋RALPH LAUREN V領針織衫，知性大方。圖／取自臉書
鄧紫棋詮釋RALPH LAUREN V領針織衫，知性大方。圖／取自臉書
高圓圓身穿MICHAEL KORS波點裙裝搭襯CECE手袋。圖／取自微博
高圓圓身穿MICHAEL KORS波點裙裝搭襯CECE手袋。圖／取自微博
梁詠琪、Angelababy和鄧紫棋分別穿了RALPH LAUREN與MICHAEL KORS春夏系列，展現都會知性美。圖／取自臉書、twitter
梁詠琪、Angelababy和鄧紫棋分別穿了RALPH LAUREN與MICHAEL KORS春夏系列，展現都會知性美。圖／取自臉書、twitter
梁詠琪演繹了RALPH LAUREN春夏系列，帥氣簡約。圖／取自臉書
梁詠琪演繹了RALPH LAUREN春夏系列，帥氣簡約。圖／取自臉書
Angelababy身穿MICHAEL KORS連身褲，展現她招牌的甜美氣質。圖／取自twitter
Angelababy身穿MICHAEL KORS連身褲，展現她招牌的甜美氣質。圖／取自twitter

海軍 品牌

延伸閱讀

LOEWE大象包變好大隻 秋冬男裝性別錯置和女裝比浮誇

鄧紫棋公開招牌早餐，震驚陳喬恩！獨門不挨餓瘦身菜單讓她一年狂瘦7公斤

網友直擊野生Angelababy　素顏模樣撞臉「范瑋琪」

破億神曲對決！鄧紫棋、周興哲全身染血喊痛

相關新聞

已經衰夠了！2020下半年衝破困境的3星座 天蠍財運旺

人生不可能每一個時刻都能順遂快樂，許多難過的事情，常經由許多的喜憂堆積起來，有不好的事情，也會有讓大家開心的原因。

夏日外出走跳就靠這一雙！NIKE推出ACG AIR ZOOM AO「水陸」兩用鞋

「夏天不玩水的話，要幹嘛？」相信是不少人在這個季節，時常有的心情寫照。然後，鞋款搭配就成為了重要課題，不想穿夾腳拖、涼鞋...

80坪複合店逛起來！日藥本舖進駐桃園家樂福經國店B1

看準量販店結合藥妝的新銷售模式，日藥本舖進駐桃園家樂福經國店B1開出80坪的複合型店，除了日系藥妝之外，還結合日本人氣萌...

Angelababy把都會風連身褲變甜 鄧紫棋、梁詠琪比帥氣

日前Angelababy在上節目時穿了一件連身褲，海軍藍的細緻條紋、短褲造型，襯出她雪白美肌和纖瘦長腿，這件來自MICH...

火藥味十足 Bomberg Bolt-68 Heritage 溫柔也炸裂

時間是一種很抽象的具現。時間無形、無色、無味，但每個人如何解讀時間、如何形塑時間的樣貌，卻有百千萬種。從鐘擺、到手表、到...

超商集點PK！7-11「迪士尼盛夏運動趣」對戰全家便利商店「名偵探柯南」

超商最新一波集點活動將於7月15日起開跑，7－ELEVEN以超級巨星米奇結合5大運動主題，推出「迪士尼系列盛夏運動趣」...

用吃的感受優雅奢華！香緹卡與遠東飯店跨界推下午茶

女人想要變美，除了外用，也要內服，頂級保養品牌Chantecaille香緹卡，帶領大家用吃的感受優雅與奢華，與香格里拉台...

LOEWE大象包變好大隻 秋冬男裝性別錯置和女裝比浮誇

日前LOEWE發表秋冬季男、女裝系列，相較前季在輪廓與面料都有很大的不同，男裝援引了大幅女裝元素，將窄肩、水晶花朵鑲飾、...

就是要你買起來！Palladium、Dr. Martens力拚破盤價

Palladium地球日搭振興券順風車，不只買新鞋有優惠，還能順手做環保。潮人最愛的Dr. Martens看好解封後的報...

疫情害慘觀光工廠 全台百家聯合推出三倍劵加碼促銷

新冠疫情政府要求管制人潮，造成全國各地觀光工廠災情慘重，有業者乾脆暫停營業。經濟部輔導觀光工廠，趁政府發行振興三倍券搶攻...

炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

疫情解封之後，更有個性的彩色款口罩是許多人搶買的焦點，家樂福宣布將於7月12日限量到貨CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3...

賀！「TWSC 2020最佳單一麥芽威士忌」獎落台灣

日本於2019年首次舉辦TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽 (Tokyo Whisky & Spirits Competi...

熱門新聞

炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

長庚蟬聯最賺醫院 靠業外進補大賺78億

熱成烤蕃薯熱傷害創新高 專家實測防中暑這招大讚有感

單月電費高達2390元 她困惑傻眼：這套房我一個人住而已

7月遲無颱風生成恐創紀錄？ 鄭明典、吳德榮說話了

男性月薪6萬算「上進」嗎？網吐槽：2關鍵才是重點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。