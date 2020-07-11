火藥味十足 Bomberg Bolt-68 Heritage 溫柔也炸裂

時間是一種很抽象的具現。時間無形、無色、無味，但每個人如何解讀時間、如何形塑時間的樣貌，卻有百千萬種。從鐘擺、到手表、到智慧型手機，手表早抽離了原始「計時」的功能性，成為手腕上的造型裝飾與玩物。2012年才創立、屬「初生之犢」的Bomberg「炸彈表」，以獨特專利的栓銷裝置，能將手表轉換成懷表、一物二用的Bolt-68系列，加上入門價位，快速成為據高辨識度的品牌特色。

今年，BOMBERG推出全新Bolt-68 Heritage腕表。將表冠逆時針置於12點鐘方向、再將計時按鈕設兩側的「牛頭犬（bullhead）」形式，是復古腕表中品味刁鑽的一只。而除了表面中的三個計時次表盤，日期視窗也特別「安」在面盤十二點鐘位置。扇形、開放式的日期窗，可連續顯示包含今日的五個日期，即便在操作計時碼表、或指針遮蔽著今日數字時，仍能透過前後數字清楚辨讀。

於此同時，保持使用石英機芯的Bolt-68 Heritage腕表，新款無論是精鋼或PVD玫瑰金，都能精確計時到1/10秒，較諸一般的石英計時碼表，更多了收藏與實用的可能。一款為紅、黑雙色，另一款則為黑色搭配PVD玫瑰金，紅黑款搭配黑紅雙色的賽車風格皮表帶、黑金款則搭配黑色立體的橡膠帶。