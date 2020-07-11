快訊

搶救函館百萬夜景 居民換回鎢絲燈、飯店優先入住面山房間

金門牛結節疹疑似病牛今增50頭 持續進行人道撲殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火藥味十足 Bomberg Bolt-68 Heritage 溫柔也炸裂

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
將表冠逆時針90度設定於12點鐘方向的「牛頭犬（bullhead）」形式，是Bomber的特色之一。圖 / Bomberg提供。
將表冠逆時針90度設定於12點鐘方向的「牛頭犬（bullhead）」形式，是Bomber的特色之一。圖 / Bomberg提供。

時間是一種很抽象的具現。時間無形、無色、無味，但每個人如何解讀時間、如何形塑時間的樣貌，卻有百千萬種。從鐘擺、到手表、到智慧型手機，手表早抽離了原始「計時」的功能性，成為手腕上的造型裝飾與玩物。2012年才創立、屬「初生之犢」的Bomberg「炸彈表」，以獨特專利的栓銷裝置，能將手表轉換成懷表、一物二用的Bolt-68系列，加上入門價位，快速成為據高辨識度的品牌特色。

今年，BOMBERG推出全新Bolt-68 Heritage腕表。將表冠逆時針置於12點鐘方向、再將計時按鈕設兩側的「牛頭犬（bullhead）」形式，是復古腕表中品味刁鑽的一只。而除了表面中的三個計時次表盤，日期視窗也特別「安」在面盤十二點鐘位置。扇形、開放式的日期窗，可連續顯示包含今日的五個日期，即便在操作計時碼表、或指針遮蔽著今日數字時，仍能透過前後數字清楚辨讀。

於此同時，保持使用石英機芯的Bolt-68 Heritage腕表，新款無論是精鋼或PVD玫瑰金，都能精確計時到1/10秒，較諸一般的石英計時碼表，更多了收藏與實用的可能。一款為紅、黑雙色，另一款則為黑色搭配PVD玫瑰金，紅黑款搭配黑紅雙色的賽車風格皮表帶、黑金款則搭配黑色立體的橡膠帶。

宛如炸彈般的「栓銷裝置」，加上表款皆附有鍊條與蓋版，可自行組裝成懷表，讓時間在手腕上飛快流暢地跑動，溫柔也炸裂。

Bolt-68 Heritage的PVD玫瑰金款式，指針、數字刻度都閃耀金色光芒，格外耀眼動感。圖 / Bomberg提供。
Bolt-68 Heritage的PVD玫瑰金款式，指針、數字刻度都閃耀金色光芒，格外耀眼動感。圖 / Bomberg提供。
Bomberg，Bolt-68 Heritage腕表，精鋼，45毫米，石英機芯，時間顯示、計時碼表功能，39,700元。圖 / Bomberg提供。
Bomberg，Bolt-68 Heritage腕表，精鋼，45毫米，石英機芯，時間顯示、計時碼表功能，39,700元。圖 / Bomberg提供。
特殊專利的栓銷裝置，可將手表轉換成懷表、一物二用。圖 / Bomberg提供。
特殊專利的栓銷裝置，可將手表轉換成懷表、一物二用。圖 / Bomberg提供。

腕表 炸彈 品牌

延伸閱讀

疫情過後的生態多樣性危機 ORIS Blancpain限量腕表 投身海洋保育

藍正龍、吳慷仁out！CITIZEN新男表代言人王建民上位

棒球／王建民代言手錶話變多 黃子佼：你不是沉默王牌嗎？

F1 2020賽季復賽開跑 IWC Bell & ROSS腕表成場邊焦點

相關新聞

已經衰夠了！2020下半年衝破困境的3星座 天蠍財運旺

人生不可能每一個時刻都能順遂快樂，許多難過的事情，常經由許多的喜憂堆積起來，有不好的事情，也會有讓大家開心的原因。

夏日外出走跳就靠這一雙！NIKE推出ACG AIR ZOOM AO「水陸」兩用鞋

「夏天不玩水的話，要幹嘛？」相信是不少人在這個季節，時常有的心情寫照。然後，鞋款搭配就成為了重要課題，不想穿夾腳拖、涼鞋...

火藥味十足 Bomberg Bolt-68 Heritage 溫柔也炸裂

時間是一種很抽象的具現。時間無形、無色、無味，但每個人如何解讀時間、如何形塑時間的樣貌，卻有百千萬種。從鐘擺、到手表、到...

超商集點PK！7-11「迪士尼盛夏運動趣」對戰全家便利商店「名偵探柯南」

超商最新一波集點活動將於7月15日起開跑，7－ELEVEN以超級巨星米奇結合5大運動主題，推出「迪士尼系列盛夏運動趣」...

用吃的感受優雅奢華！香緹卡與遠東飯店跨界推下午茶

女人想要變美，除了外用，也要內服，頂級保養品牌Chantecaille香緹卡，帶領大家用吃的感受優雅與奢華，與香格里拉台...

LOEWE大象包變好大隻 秋冬男裝性別錯置和女裝比浮誇

日前LOEWE發表秋冬季男、女裝系列，相較前季在輪廓與面料都有很大的不同，男裝援引了大幅女裝元素，將窄肩、水晶花朵鑲飾、...

就是要你買起來！Palladium、Dr. Martens力拚破盤價

Palladium地球日搭振興券順風車，不只買新鞋有優惠，還能順手做環保。潮人最愛的Dr. Martens看好解封後的報...

疫情害慘觀光工廠 全台百家聯合推出三倍劵加碼促銷

新冠疫情政府要求管制人潮，造成全國各地觀光工廠災情慘重，有業者乾脆暫停營業。經濟部輔導觀光工廠，趁政府發行振興三倍券搶攻...

炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

疫情解封之後，更有個性的彩色款口罩是許多人搶買的焦點，家樂福宣布將於7月12日限量到貨CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3...

賀！「TWSC 2020最佳單一麥芽威士忌」獎落台灣

日本於2019年首次舉辦TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽 (Tokyo Whisky & Spirits Competi...

疫情過後 ORIS Blancpain限量腕表投身海洋保育

雖著疫情的延燒，衍伸而來的生活型態改變、經濟衰退、極端氣候而來，最後等待人類文明的，可能還有多樣性生態的崩解，進而全方位...

三倍券懶人包／速食拚加倍送 肯德基 x 必勝客3倍回饋

最近最狂話題，莫過全民拚「振興」。速食連鎖餐飲業者必勝客首度攜手肯德基，推出滿額超值3倍送的「PK振興三倍送方案」，一次...

熱門新聞

炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

長庚蟬聯最賺醫院 靠業外進補大賺78億

熱成烤蕃薯熱傷害創新高 專家實測防中暑這招大讚有感

單月電費高達2390元 她困惑傻眼：這套房我一個人住而已

7月遲無颱風生成恐創紀錄？ 鄭明典、吳德榮說話了

男性月薪6萬算「上進」嗎？網吐槽：2關鍵才是重點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。