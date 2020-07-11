聽新聞
test
0:00 / 0:00
已經衰夠了！2020下半年衝破困境的3星座 天蠍財運旺
人生不可能每一個時刻都能順遂快樂，許多難過的事情，常經由許多的喜憂堆積起來，有不好的事情，也會有讓大家開心的原因。
2020年來到下半年，有3個星座，即使遇到了挫折，也能將平淡、難過的生活，活得轟轟烈烈。
射手座
努力就會有收穫的射手座，下半年的努力，會比一般人更多出許多，將自己擅長的事情，發揮在工作、生活中，也開始珍惜自己的每一天，感受到自己可以擁有更美好的人生，這樣下半年的射手座，更不怕遇到任何一個困難，都能順利的迎刃而解。
摩羯座
在做任何事情的判斷前，都會思緒周詳的摩羯座，其實多想一步也沒有那麽不好，也正因為多想很多的摩羯座，才有更大的本事，下半年，依舊保持著自己積極、用心的態度，就能讓好運氣可以隨時找上門。
天蠍座
思緒敏捷、想法多的天蠍座，想得多也做得很多，是紮紮實實的實際派系，在自己有一個念頭的時候，可能同時已經開始動作了，所以下半年的天蠍座，錢財、各方面都相當的不錯，要繼續維持著自己積極面對與動力，能讓財運旺旺來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言