超商集點PK！7-11「迪士尼盛夏運動趣」對戰全家便利商店「名偵探柯南」

超商最新一波集點活動將於7月15日起開跑，7－ELEVEN以超級巨星米奇結合5大運動主題，推出「迪士尼系列盛夏運動趣」集點活動，共有28項限量居家、外出運動用品與可愛小物，其中還有唐老鴨特別款；全家便利商店則推出「名偵探柯南」集點活動，除了有消費者喜愛的安全帽之外，還有雨傘、居家用品、束口袋等，更將原2020年劇場版的重要角色「赤井秀一」納入設計，彌補粉絲們今年看不到「名偵探柯南」劇場版的小遺憾。

7－ELEVEN「迪士尼系列盛夏運動趣」集點7月15日至8月23日開跑，以米奇為主角，結合籃球、棒球、羽球、慢跑、健身等5大運動主題，消費50元可集1點、集滿6點起就能加價購限量周邊商品，其中居家系列推出「太陽能搖搖公仔」，高約10公分的立體米奇公仔共有熱血籃球、青春棒球、活力羽球、陽光跑步、經典訓練等5款，免裝電池、使用太陽能動力讓米奇公仔可以雙手或雙腳擺動；另有首度推出的「棒球手套造型充氣沙發」以及「絨毛藍牙喇叭」、「運動造型玩偶」等。

運動系列首推上蓋為米奇立體頭型的「可折疊矽膠水壺」，「矽膠吊飾零錢包」以經典的米奇褲子、手套、大頭為造型設計，可放零錢或小物，還有運動族必備的「超級運動毛巾＋束口背包組」，上述商品另有唐老鴨特別款；首次推出的「米奇造型真無線藍牙耳機」以經典紅黑色的米奇大頭為造型，防水防汗，適合運動時使用。

7－ELEVEN「迪士尼系列盛夏運動趣」集點與日本潮流品牌Right－on聯名推出兩大獨家限量包款，7月15日下午3點起開放限量預購，寬版提把的「限量Right－on特別版立體鞋袋收納包」集滿6點＋249元可加購，共2款、限量共3萬個；有快拆扣環的「限量Right－on特別版運動單肩包 」集滿6點＋299元可加購，共2款、限量共3萬個。

全家便利商店7月15日至8月11日推出「名偵探柯南」集點活動，以會員點數800點＋169元起即可換購限量周邊商品，實用性高的摺疊雨傘共有柯南款、柯南與新一款，特別的是雨傘表面在淋雨前為柯南或新一肖像剪影，下雨遇水後就會出現人物，創造懸疑氛圍；另外還有柯南與新一雙面不同角色的安全帽、夏日戲水必備的海灘大浴巾及收納束口袋。