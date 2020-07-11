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用吃的感受優雅奢華！香緹卡與遠東飯店跨界推下午茶

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
香緹卡與馬可波羅酒廊的下午茶，充滿巧思。圖／香緹卡提供
香緹卡與馬可波羅酒廊的下午茶，充滿巧思。圖／香緹卡提供

女人想要變美，除了外用，也要內服，頂級保養品牌Chantecaille香緹卡，帶領大家用吃的感受優雅與奢華，與香格里拉台北遠東國際大飯店的馬可波羅酒廊，跨界推出「鑽石級週末午茶約會」，每項單品都與香緹卡的保養品、品牌精神相呼應，希望用美麗改變世界，從鹹食到甜點，用味蕾感受美味，也呼籲大家關心環境永續。

一系列點心中，都能看到遠東飯店法籍甜點主廚胡孟洋的巧思，呈現出香緹卡的品牌個性。

最好入口的蘑菇卡布奇諾慕斯襯魔鬼鵪鶉蛋，口感綿密如同鑽石級系列保養品給肌膚的滋養，還搭配蛋殼做為容器；干貝塔佐漬香橙則是以干貝，呈現出肌膚的澎潤感；黑醋栗大理石法式小點則有擬真珍珠添加，呼應香緹卡創辦人對自然的熱愛。

香緹卡鑽石級系列成分甜杏仁和覆盆子，則成為覆盆子杏仁凍；品牌的橙花水，也化身橙香繽紛法式閃電泡芙，讓人一吃感受輕爽。最壓軸的主廚精選特色甜點，在白巧克力上，以紅寶石巧克力刻畫出香緹卡品牌的圖騰「蜜蜂」，以檸檬海綿蛋糕為底，搭配玫瑰果動，上桌時還有乾冰飄出仙氣，絕對必吃必拍照。

鑽石級午茶約會即日起至9月13日，僅限周六與周日下午預定，每人1,080元＋10%服務費，內含香緹卡專屬好禮，包括花妍調理保濕霜8ml、鑽石級眼霜+3ml、花妍泡沫潔面乳8ml、未來肌膚粉底液3g、香緹卡現金券300元、香緹卡護膚體驗券，價值4,068元。另外若使用1千元振興券，可抵用1,200元。

香緹卡與馬可波羅酒廊跨界推出「鑽石級週末午茶約會」。圖／香緹卡提供
香緹卡與馬可波羅酒廊跨界推出「鑽石級週末午茶約會」。圖／香緹卡提供
香緹卡與馬可波羅酒廊的下午茶，充滿巧思。圖／香緹卡提供
香緹卡與馬可波羅酒廊的下午茶，充滿巧思。圖／香緹卡提供
香緹卡與馬可波羅酒廊跨界推出「鑽石級週末午茶約會」。圖／香緹卡提供
香緹卡與馬可波羅酒廊跨界推出「鑽石級週末午茶約會」。圖／香緹卡提供
香緹卡與馬可波羅酒廊的下午茶，充滿巧思。圖／香緹卡提供
香緹卡與馬可波羅酒廊的下午茶，充滿巧思。圖／香緹卡提供
香緹卡與馬可波羅酒廊的下午茶，充滿巧思。圖／香緹卡提供
香緹卡與馬可波羅酒廊的下午茶，充滿巧思。圖／香緹卡提供
香緹卡與馬可波羅酒廊跨界推出「鑽石級週末午茶約會」。圖／香緹卡提供
香緹卡與馬可波羅酒廊跨界推出「鑽石級週末午茶約會」。圖／香緹卡提供

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