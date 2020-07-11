夏日外出走跳就靠這一雙！NIKE推出ACG AIR ZOOM AO「水陸」兩用鞋

「夏天不玩水的話，要幹嘛？」相信是不少人在這個季節，時常有的心情寫照。然後，鞋款搭配就成為了重要課題，不想穿夾腳拖、涼鞋之外，還有什麼時髦有型的選擇？想必Nike也感受到消費者外出搭配的需求，因此推出了可水陸兩用的ACG Air Zoom AO鞋。

全新的 ACG Air Zoom AO鞋，是從Nike歷史上曾經風靡的一些作品汲取靈感，融合了新時代以功能為導向的設計，具備了輕便、排水效果及抓地力佳的實用特性。還有著如同Phantom VNM足球鞋的隱藏式鞋帶系統，可減少於行徑中可能被絆倒的危險。而且鞋底設計從 Nike Kukini 2003 及 Nike SFB Jungle 鞋款汲取了靈感，取用了排水性能一流的配置，同時還能於涉溪行走卻不會進水。黏性橡膠也增強了鞋底的附著摩擦力，並提升腳趾部位的硬質橡膠增加耐穿性。

最讓人驚艷的包括了後跟處設有 Zoom Air 氣墊，提供極佳的緩衝作用，而快拉式鞋帶系統和類似於短靴的結構也進一步提升了Nike ACG Air Zoom AO鞋款的實用性。整體而言這是一雙結合了Nike旗下經典鞋款招牌功能於一身的鞋，因此才會利用日語中的藍色與綠色的字源，來命名為AO分別代表海洋和陸地，強調水陸兩用特色。

鞋底設計從 Nike Kukini 2003 及 Nike SFB Jungle 鞋款汲取了靈感，讓ACG Air Zoom AO鞋有著排水性能佳的配置。圖／Nike提供

ACG Air Zoom AO鞋後跟處設有Zoom Air氣墊，提供極佳的緩衝作用。圖／Nike提供