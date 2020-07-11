LOEWE大象包變好大隻 秋冬男裝性別錯置和女裝比浮誇

日前LOEWE發表秋冬季男、女裝系列，相較前季在輪廓與面料都有很大的不同，男裝援引了大幅女裝元素，將窄肩、水晶花朵鑲飾、晚禮服都融入男裝的設計中；女裝則是大膽浮誇，創意總監Jonathan Anderson以服裝作為創意遊樂場，恣意展現張揚的創意。

秋冬女裝結合時裝與工藝的角度，以華麗的衣料和輪廓，傳遞歡樂的態度，從西班牙的影像中擷取簡單樸素、華麗張揚的元素，構思其平衡但務要誇張，從而呈現既高貴莊嚴卻又氣場強悍的時裝。燈籠袖、荷葉邊等細節在本季大量出現，雕塑感的衣領、緊身上衣都對比了層層垂墜布料的堆疊、搶眼的羽毛頭飾。高跟鞋及運動鞋以珠寶或珍珠鑲嵌，展現奢華風貌，當季的Gate推出側背包全新尺寸，也增加磁釦設計，全新的肩背、手拿Flamenco手袋則是流行輪廓。