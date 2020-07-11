快訊

畢書盡宣布當爸 感性喊「女兒長得很像我」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LOEWE大象包變好大隻 秋冬男裝性別錯置和女裝比浮誇

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
男裝Animals大象造型煙灰色小牛皮超大尺寸肩背提包，11萬1,000元。圖／LOEWE提供
男裝Animals大象造型煙灰色小牛皮超大尺寸肩背提包，11萬1,000元。圖／LOEWE提供

日前LOEWE發表秋冬季男、女裝系列，相較前季在輪廓與面料都有很大的不同，男裝援引了大幅女裝元素，將窄肩、水晶花朵鑲飾、晚禮服都融入男裝的設計中；女裝則是大膽浮誇，創意總監Jonathan Anderson以服裝作為創意遊樂場，恣意展現張揚的創意。

秋冬女裝結合時裝與工藝的角度，以華麗的衣料和輪廓，傳遞歡樂的態度，從西班牙的影像中擷取簡單樸素、華麗張揚的元素，構思其平衡但務要誇張，從而呈現既高貴莊嚴卻又氣場強悍的時裝。燈籠袖、荷葉邊等細節在本季大量出現，雕塑感的衣領、緊身上衣都對比了層層垂墜布料的堆疊、搶眼的羽毛頭飾。高跟鞋及運動鞋以珠寶或珍珠鑲嵌，展現奢華風貌，當季的Gate推出側背包全新尺寸，也增加磁釦設計，全新的肩背、手拿Flamenco手袋則是流行輪廓。

男裝部分讓人大開眼界，以普普藝術、女裝男穿等作為輪廓線條的靈感，例如將芭蕾舞鞋的設計融入亮片平底鞋，或是以施華洛世奇水晶勾勒花朵形貌作為靴款裝飾、將仕女晚禮服變成男裝的圍裙等，都天馬行空的衝擊到男裝的既定思考，配件部分則是放大既有包款的尺寸，例如大象包就推出了手提側背款；此外，文藝復興的浪漫主義色彩，也轉變為服裝的形態，交錯閃亮與不透明、弧度與垂直線、絲緞與雙面羊毛等元素，看似大鳴大放、卻又曖昧隱晦。

搶眼的羽毛頭飾增添2020秋冬女裝的華麗氛圍。圖／LOEWE提供
搶眼的羽毛頭飾增添2020秋冬女裝的華麗氛圍。圖／LOEWE提供
Flamenco紅色小牛皮手拿包，價格未定。圖／LOEWE提供
Flamenco紅色小牛皮手拿包，價格未定。圖／LOEWE提供
男裝藍色漸層亮片平底鞋，23,000元。圖／LOEWE提供
男裝藍色漸層亮片平底鞋，23,000元。圖／LOEWE提供
Gate酪梨綠小牛皮迷你肩背包，75,000元。圖／LOEWE提供
Gate酪梨綠小牛皮迷你肩背包，75,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE秋冬男裝的設計靈感來自女裝與文藝復興的浪漫，配件推出大尺寸。圖／LOEWE提供
LOEWE秋冬男裝的設計靈感來自女裝與文藝復興的浪漫，配件推出大尺寸。圖／LOEWE提供
LOEWE秋冬男裝的重點就是靈感來自女裝、配件大尺寸，黑色毛氈天堂帽44,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE秋冬男裝的重點就是靈感來自女裝、配件大尺寸，黑色毛氈天堂帽44,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE發表秋冬男女裝新品。圖／LOEWE提供
LOEWE發表秋冬男女裝新品。圖／LOEWE提供
LOEWE發表秋冬新品，秀上款的全新Flamenco小牛皮手拿包點綴藝術家桑田卓郎的陶藝設計。圖／LOEWE提供
LOEWE發表秋冬新品，秀上款的全新Flamenco小牛皮手拿包點綴藝術家桑田卓郎的陶藝設計。圖／LOEWE提供
Animals小羊造型肩背包，57,000元。圖／LOEWE提供
Animals小羊造型肩背包，57,000元。圖／LOEWE提供
男裝配件擷取女裝的浪漫柔美元素，黑色針織帽刺繡羊毛帽，18,000元。圖／LOEWE提供
男裝配件擷取女裝的浪漫柔美元素，黑色針織帽刺繡羊毛帽，18,000元。圖／LOEWE提供

延伸閱讀

遊泰必喝的「泰象啤酒」登台 OK超商全面上架

逾350頭非洲象集體面朝下暴斃 死因成謎團

350隻大象之死：非洲波札那「大象死亡潮」的詭異謎團

女子手握裹粉均勻「超大雞排」 網知真相震驚：原來是水晶

相關新聞

用吃的感受優雅奢華！香緹卡與遠東飯店跨界推下午茶

女人想要變美，除了外用，也要內服，頂級保養品牌Chantecaille香緹卡，帶領大家用吃的感受優雅與奢華，與香格里拉台...

夏日外出走跳就靠這一雙！NIKE推出ACG AIR ZOOM AO「水陸」兩用鞋

「夏天不玩水的話，要幹嘛？」相信是不少人在這個季節，時常有的心情寫照。然後，鞋款搭配就成為了重要課題，不想穿夾腳拖、涼鞋...

LOEWE大象包變好大隻 秋冬男裝性別錯置和女裝比浮誇

日前LOEWE發表秋冬季男、女裝系列，相較前季在輪廓與面料都有很大的不同，男裝援引了大幅女裝元素，將窄肩、水晶花朵鑲飾、...

就是要你買起來！Palladium、Dr. Martens力拚破盤價

Palladium地球日搭振興券順風車，不只買新鞋有優惠，還能順手做環保。潮人最愛的Dr. Martens看好解封後的報...

疫情害慘觀光工廠 全台百家聯合推出三倍劵加碼促銷

新冠疫情政府要求管制人潮，造成全國各地觀光工廠災情慘重，有業者乾脆暫停營業。經濟部輔導觀光工廠，趁政府發行振興三倍券搶攻...

炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

疫情解封之後，更有個性的彩色款口罩是許多人搶買的焦點，家樂福宣布將於7月12日限量到貨CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3...

賀！「TWSC 2020最佳單一麥芽威士忌」獎落台灣

日本於2019年首次舉辦TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽 (Tokyo Whisky & Spirits Competi...

疫情過後 ORIS Blancpain限量腕表投身海洋保育

雖著疫情的延燒，衍伸而來的生活型態改變、經濟衰退、極端氣候而來，最後等待人類文明的，可能還有多樣性生態的崩解，進而全方位...

三倍券懶人包／速食拚加倍送 肯德基 x 必勝客3倍回饋

最近最狂話題，莫過全民拚「振興」。速食連鎖餐飲業者必勝客首度攜手肯德基，推出滿額超值3倍送的「PK振興三倍送方案」，一次...

遊泰必喝的「泰象啤酒」登台 OK超商全面上架

不少旅客說，「沒喝到No.1的泰象啤酒（Chang Beer），就代表沒到過泰國」。

行李箱品牌大打價格折扣戰 Samsonite千元有找、TUMI下殺4折起

看好三倍振興券有望帶動消費熱潮，之前因新冠肺炎而受影響深的行李箱品牌，也選在此刻出手，大打價格折扣戰，也反應當前蔚為流行...

為毛小孩買一波！momo購物線上寵物展、生活市集「毛孩福利社」專區下殺3折起

2020台北寵物用品展正熱鬧登場，電商也搶攻毛孩商機，momo購物網即日起至7月15日舉辦線上寵物展，網羅近500家寵物...

熱門新聞

炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

長庚蟬聯最賺醫院 靠業外進補大賺78億

澎湖旅遊糾紛頻起 現場才知「船班時間遭改，行程遭取消」

單月電費高達2390元 她困惑傻眼：這套房我一個人住而已

女性減肥最大困擾：下半身好難瘦！4個壞習慣快改掉

將創7月無颱風生成歷史紀錄？賈新興：機率相當高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。