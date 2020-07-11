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LOEWE大象包變好大隻 秋冬男裝性別錯置和女裝比浮誇
日前LOEWE發表秋冬季男、女裝系列，相較前季在輪廓與面料都有很大的不同，男裝援引了大幅女裝元素，將窄肩、水晶花朵鑲飾、晚禮服都融入男裝的設計中；女裝則是大膽浮誇，創意總監Jonathan Anderson以服裝作為創意遊樂場，恣意展現張揚的創意。
秋冬女裝結合時裝與工藝的角度，以華麗的衣料和輪廓，傳遞歡樂的態度，從西班牙的影像中擷取簡單樸素、華麗張揚的元素，構思其平衡但務要誇張，從而呈現既高貴莊嚴卻又氣場強悍的時裝。燈籠袖、荷葉邊等細節在本季大量出現，雕塑感的衣領、緊身上衣都對比了層層垂墜布料的堆疊、搶眼的羽毛頭飾。高跟鞋及運動鞋以珠寶或珍珠鑲嵌，展現奢華風貌，當季的Gate推出側背包全新尺寸，也增加磁釦設計，全新的肩背、手拿Flamenco手袋則是流行輪廓。
男裝部分讓人大開眼界，以普普藝術、女裝男穿等作為輪廓線條的靈感，例如將芭蕾舞鞋的設計融入亮片平底鞋，或是以施華洛世奇水晶勾勒花朵形貌作為靴款裝飾、將仕女晚禮服變成男裝的圍裙等，都天馬行空的衝擊到男裝的既定思考，配件部分則是放大既有包款的尺寸，例如大象包就推出了手提側背款；此外，文藝復興的浪漫主義色彩，也轉變為服裝的形態，交錯閃亮與不透明、弧度與垂直線、絲緞與雙面羊毛等元素，看似大鳴大放、卻又曖昧隱晦。
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