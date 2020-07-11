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就是要你買起來！Palladium、Dr. Martens力拚破盤價
Palladium地球日搭振興券順風車，不只買新鞋有優惠，還能順手做環保。潮人最愛的Dr. Martens看好解封後的報復性消費，也祭出多重優惠，結合振興券的使用，加碼再折888元，連最新款的馬卡龍配色都能買。
Palladium一年一度的地球環保日從7月15日開始起跑，適逢振興券使用上路，因此品牌推出優惠再加碼活動，只要在8月9日之前，攜帶不穿的Palladium舊鞋至門市，消費就能現抵500元。即使沒有品牌鞋款也沒關係，消費者仍能參加回收計劃，只要回收一個寶特瓶，購鞋就抵扣30元，最高可折扣300元，不僅買得划算更能盡舉手之勞愛護地球。此外，Palladium也順勢推出低筒的「ORGANIC系列」配以夏日限定的繽紛果色系，吸引少女情目光，而且購買地球系列還可獲得只送不賣的，限量「RCYCLED多功能再生戰術勾」。
另外，Dr. Martens配合振興券啟用，最快面臨的就是8月父親節，因此在7月31日到8月2日，以及 8月7日至8月9日兩個檔期，主打消費滿5,288元抵588元優惠，等於打了88折。其次的優惠是振興券加碼折扣，則從7月15日至8月31日為主，憑振興券消費，每雙加碼再折888元。以及在品牌的光復、西門町及台中門市設有「振興消暑專區」，憑振興券消費，指定鞋款均一價3,000元。上述的優惠，也同樣適用於近期才推出的Colour Pop系列薄荷綠、頑皮豹粉靴款，讓人眼睛為之一亮。
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