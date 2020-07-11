就是要你買起來！Palladium、Dr. Martens力拚破盤價

Palladium地球日搭振興券順風車，不只買新鞋有優惠，還能順手做環保。潮人最愛的Dr. Martens看好解封後的報復性消費，也祭出多重優惠，結合振興券的使用，加碼再折888元，連最新款的馬卡龍配色都能買。

Palladium一年一度的地球環保日從7月15日開始起跑，適逢振興券使用上路，因此品牌推出優惠再加碼活動，只要在8月9日之前，攜帶不穿的Palladium舊鞋至門市，消費就能現抵500元。即使沒有品牌鞋款也沒關係，消費者仍能參加回收計劃，只要回收一個寶特瓶，購鞋就抵扣30元，最高可折扣300元，不僅買得划算更能盡舉手之勞愛護地球。此外，Palladium也順勢推出低筒的「ORGANIC系列」配以夏日限定的繽紛果色系，吸引少女情目光，而且購買地球系列還可獲得只送不賣的，限量「RCYCLED多功能再生戰術勾」。