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就是要你買起來！Palladium、Dr. Martens力拚破盤價

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Dr. Martens Colour Pop系列薄荷綠1460 Smooth靴6,480元。圖／Dr. Martens 提供
Dr. Martens Colour Pop系列薄荷綠1460 Smooth靴6,480元。圖／Dr. Martens 提供

Palladium地球日搭振興券順風車，不只買新鞋有優惠，還能順手做環保。潮人最愛的Dr. Martens看好解封後的報復性消費，也祭出多重優惠，結合振興券的使用，加碼再折888元，連最新款的馬卡龍配色都能買。

Palladium一年一度的地球環保日從7月15日開始起跑，適逢振興券使用上路，因此品牌推出優惠再加碼活動，只要在8月9日之前，攜帶不穿的Palladium舊鞋至門市，消費就能現抵500元。即使沒有品牌鞋款也沒關係，消費者仍能參加回收計劃，只要回收一個寶特瓶，購鞋就抵扣30元，最高可折扣300元，不僅買得划算更能盡舉手之勞愛護地球。此外，Palladium也順勢推出低筒的「ORGANIC系列」配以夏日限定的繽紛果色系，吸引少女情目光，而且購買地球系列還可獲得只送不賣的，限量「RCYCLED多功能再生戰術勾」。

另外，Dr. Martens配合振興券啟用，最快面臨的就是8月父親節，因此在7月31日到8月2日，以及 8月7日至8月9日兩個檔期，主打消費滿5,288元抵588元優惠，等於打了88折。其次的優惠是振興券加碼折扣，則從7月15日至8月31日為主，憑振興券消費，每雙加碼再折888元。以及在品牌的光復、西門町及台中門市設有「振興消暑專區」，憑振興券消費，指定鞋款均一價3,000元。上述的優惠，也同樣適用於近期才推出的Colour Pop系列薄荷綠、頑皮豹粉靴款，讓人眼睛為之一亮。

Dr. Martens Colour Pop系列1461 Smooth靴5,680元。圖／Dr. Martens 提供
Dr. Martens Colour Pop系列1461 Smooth靴5,680元。圖／Dr. Martens 提供
Palladium ORGANIC系列櫻花裸粉PAMPA OX鞋2,080元。圖／Palladium提供
Palladium ORGANIC系列櫻花裸粉PAMPA OX鞋2,080元。圖／Palladium提供
Palladium ORGANIC系列檸檬黃PAMPA OX鞋2,080元。圖／Palladium提供
Palladium ORGANIC系列檸檬黃PAMPA OX鞋2,080元。圖／Palladium提供
Palladium ORGANIC系列野莓石榴PAMPA OX鞋2,080元。圖／Palladium提供
Palladium ORGANIC系列野莓石榴PAMPA OX鞋2,080元。圖／Palladium提供

品牌 西門町 父親節

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