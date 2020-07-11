炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

疫情解封之後，更有個性的彩色款口罩是許多人搶買的焦點，家樂福宣布將於7月12日限量到貨CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，每盒售價300元，包含天空藍、炫霓紫、酷黑、深丹寧、青蘋綠、櫻花粉、軍綠等7色，盒裝口罩因為數量較少，將只配給量販店（含金門店），也因每種顏色到貨數量不同，各店並非全7色都有賣，以當日到店色為準，每人限購一盒，售完為止。

除了盒裝中衛彩色醫療口罩之外，家樂福7月12日也將開賣3片袋裝櫻花粉色中衛醫療口罩，售價39元，共將到貨7,200袋，袋裝口罩會配貨給所有量販店及便利購，售完為止。