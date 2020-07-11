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炫霓紫超美！家樂福「7色中衛彩色醫療口罩」7/12限量開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為炫霓紫色，限量售完為止。圖／家樂福提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為炫霓紫色，限量售完為止。圖／家樂福提供

疫情解封之後，更有個性的彩色款口罩是許多人搶買的焦點，家樂福宣布將於7月12日限量到貨CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，每盒售價300元，包含天空藍、炫霓紫、酷黑、深丹寧、青蘋綠、櫻花粉、軍綠等7色，盒裝口罩因為數量較少，將只配給量販店（含金門店），也因每種顏色到貨數量不同，各店並非全7色都有賣，以當日到店色為準，每人限購一盒，售完為止。

除了盒裝中衛彩色醫療口罩之外，家樂福7月12日也將開賣3片袋裝櫻花粉色中衛醫療口罩，售價39元，共將到貨7,200袋，袋裝口罩會配貨給所有量販店及便利購，售完為止。

為了滿足消費者購買盒裝醫用口罩的需求，屈臣氏周周進貨，第5波口罩將在7月13日於門市開賣1,600盒MIT「摩戴舒 醫用口罩」天空藍色、50入裝售價350元，由於各門市進貨數量不同，建議出門購買前可先致電欲前往的屈臣氏門市確認到貨狀況。

屈臣氏7月13日於門市開賣1,600盒「摩戴舒醫用口罩50片裝－天空藍」，售價350元，限量售完為止。圖／屈臣氏提供
屈臣氏7月13日於門市開賣1,600盒「摩戴舒醫用口罩50片裝－天空藍」，售價350元，限量售完為止。圖／屈臣氏提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為酷黑色，限量售完為止。圖／家樂福提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為酷黑色，限量售完為止。圖／家樂福提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為青蘋綠色，限量售完為止。圖／家樂福提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為青蘋綠色，限量售完為止。圖／家樂福提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為深丹寧色，限量售完為止。圖／家樂福提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為深丹寧色，限量售完為止。圖／家樂福提供
家樂福7月12日開賣3片袋裝櫻花粉色中衛醫療口罩，售價39元，共將到貨7,200袋，袋裝口罩會配貨給所有量販店及便利購，售完為止。圖／家樂福提供
家樂福7月12日開賣3片袋裝櫻花粉色中衛醫療口罩，售價39元，共將到貨7,200袋，袋裝口罩會配貨給所有量販店及便利購，售完為止。圖／家樂福提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為櫻花粉色，限量售完為止。圖／家樂福提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為櫻花粉色，限量售完為止。圖／家樂福提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為軍綠色，限量售完為止。圖／家樂福提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為軍綠色，限量售完為止。圖／家樂福提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為天空藍色，限量售完為止。圖／家樂福提供
家樂福宣布將於7月12日限量到貨7色CSD中衛彩色醫療口罩50入裝共3,600盒，圖為天空藍色，限量售完為止。圖／家樂福提供

口罩 中衛 量販店

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