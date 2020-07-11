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賀！「TWSC 2020最佳單一麥芽威士忌」獎落台灣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
2020年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽獲獎酒款。圖／金車提供
2020年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽獲獎酒款。圖／金車提供

日本於2019年首次舉辦TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽 (Tokyo Whisky & Spirits Competition)，今年進入第二屆，吸引蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、印度、台灣等各大威士忌生產國參賽，由日本知名調酒師、威士忌專家、酒類進口商與製造商等專業人士擔任評審；最終，「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」以最高分獲得總冠軍，勇奪第一名。

今年受到COVID-19新冠肺炎影響，大會改採分裝瓶寄送的方式盲測評選。在12座「最高金賞Superior Gold」中，噶瑪蘭威士忌就摘下3座，包括噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒。其中，噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒同時獲得「世界產區單一麥芽威士忌無年份類別特別賞 (World Single Malt Whisky Category Winner - NAS) 」，風味深受評審肯定。

TWSC主辦單位公布第一階段獲獎後，第二階段再由13位特別評審自參賽的128款單一麥芽威士忌中，評選出最高分的10款，並授予「2020最佳單一麥芽威士忌 (Best of the Best Single Malt Whisky of the 2020) 」的崇高殊榮。「噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒」以最高分獲得總冠軍，噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒、噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒則分別獲頒第二名與第三名，噶瑪蘭威士忌包辦前三名獎項，將榮耀帶回台灣。

除了威士忌抱回多座大獎，噶瑪蘭酒廠也獲選「世界產區最佳年度蒸餾酒廠 (Best World Distillery of the Year)」。噶瑪蘭酒廠也是全台唯一酒品相關的亮點觀光工廠，每年約可吸引80萬到100萬的遊客，透過原物料展示、製程透明化、專業導覽服務與環境設施等完善規劃，讓遊客更進一步認識台灣威士忌的生產與獨特風味。

今年噶瑪蘭酒廠內的酒堡二樓，也改裝為「KAVALAN GARDEN HALL噶瑪蘭花園廳」，融合威士忌品酒室、威士忌實驗室與花園酒吧的複合式空間。此外，威士忌品酒室也提供5款「限定單桶原酒」，讓遊客也能體驗從橡木桶汲酒而飲的驚喜感受。

金車噶瑪蘭至今累計榮獲超過400面金牌、8次世界威士忌冠軍，以及5座世界性酒廠冠軍獎盃。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噶瑪蘭酒廠內的酒堡二樓改裝為「KAVALAN GARDEN HALL噶瑪蘭花園廳」。圖／金車提供
噶瑪蘭酒廠內的酒堡二樓改裝為「KAVALAN GARDEN HALL噶瑪蘭花園廳」。圖／金車提供
2020年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽，噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶、波本桶、Oloroso雪莉桶威士忌原酒皆榮獲特別金賞，噶瑪蘭Vinho葡萄酒桶威士忌原酒更於第二階段以最高分獲頒「2020最佳單一麥芽威士忌」。圖／金車提供
2020年日本TWSC東京國際威士忌與烈酒競賽，噶瑪蘭經典獨奏Vinho葡萄酒桶、波本桶、Oloroso雪莉桶威士忌原酒皆榮獲特別金賞，噶瑪蘭Vinho葡萄酒桶威士忌原酒更於第二階段以最高分獲頒「2020最佳單一麥芽威士忌」。圖／金車提供

噶瑪蘭 葡萄酒 日本

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