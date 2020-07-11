疫情過後 ORIS Blancpain限量腕表投身海洋保育

雖著疫情的延燒，衍伸而來的生活型態改變、經濟衰退、極端氣候而來，最後等待人類文明的，可能還有多樣性生態的崩解，進而全方位無差別地影響地球上的每一份子。海洋中的珊瑚始終都是保育類物種之一，科學家統計發現：過去30年間因人為因素已失去了百分之50的珊瑚礁，如果不採取更直接、積極的行為，未來的80年內珊瑚礁很可能會滅絕；Oris今年再次與佛羅里達州的「珊瑚復育基金會」合作，推出Carysfort Reef卡里斯福特礁限量精鋼與K金限量腕表，企圖為海洋中的生物貢獻一分心力。

設立於佛羅里達州的「珊瑚復育基金會(CoralRestoration Foundation）」，研發出的珊瑚復育方法已被世界各地所採用，其中包括礁石移植復育。Oris自2014年開始與珊瑚復育基金會合作、推出限量聯名款式，並大受好評。2020新款的Carysfort Reef限量表，名稱源自位於「佛羅里達礁島群國家海洋保護區」的「卡里斯福特礁」；在過去40到50年內，佛羅里達島群的珊瑚數量減少了近98%，而基金會也從2014年始努力展開復育，並在此生態圈重新培育近25,000株珊瑚，成果顯著；年初Oris已發行首款Oris Carysfort Reef限量50只的K金特殊紀念版，現在則再次帶來限量2,000只的精鋼款式，橘色橡膠表帶搭配精鋼表殼、藍色表面，具兩地時間顯示與300米防水性能。