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遊泰必喝的「泰象啤酒」登台 OK超商全面上架

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
泰象啤酒登台。圖／泰象啤酒提供
泰象啤酒登台。圖／泰象啤酒提供

不少旅客說，「沒喝到No.1的泰象啤酒（Chang Beer），就代表沒到過泰國」。

泰象啤酒成為網友大推必喝的啤酒，好喝的秘密是添加了泰國香米，麥香濃郁，入口回甘不苦澀。如今，除在各泰式餐廳與家樂福、大潤發、新光三越、SOGO百貨超市與區域連鎖超市外，泰象啤酒也擴及OK超商全省900家上架販售。

有著雙白象標誌的泰象啤酒（Chang Beer），Chang泰語即是「大象」之意，大象在泰國代表崇高尊榮與吉祥福氣，白色大象更是祭典中最至尊的供奉。而泰象啤酒的標誌就是兩隻白象面對而立，中間的棕梠樹葉如同啤酒噴泉般灑落在大象身上，象徵一邊享受好喝爽口的泰象啤酒，同時也得到象神的加持與祝福。

泰象啤酒是採底層發酵釀製而成的拉格（Lager）系列啤酒．採用歐洲與美國的大麥芽、高級的歐洲啤酒花、優質泰國香米作副原料，並延續德國傳統啤酒釀製工藝。富含果香與啤酒花香，口味清爽順口、入喉回甘不苦、麥香完整包覆，除搭配泰式料理外，也適合搭配熱炒與海鮮料理。

泰象啤酒母公司泰國釀酒（Thai Beverage），是泰國最大的釀酒集團，釀酒廠分布於泰國、蘇格蘭、愛爾蘭、中國大陸與法國等地。1995年在泰國大城府的挽曼縣（Bang Ban District）開始生產，擁有全泰60%的市場占有率，排名第一。在全球五大洲四十幾個國家地區也都買得到泰象啤酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰國 大象

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