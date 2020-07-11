三倍券懶人包／速食拚加倍送 肯德基 x 必勝客3倍回饋

最近最狂話題，莫過全民拚「振興」。速食連鎖餐飲業者必勝客首度攜手肯德基，推出滿額超值3倍送的「PK振興三倍送方案」，一次享用比薩與炸雞；摩斯漢堡則聯合東元餐飲集團旗下的樂雅樂、美樂食，加碼推出「安心饗樂3倍券」。

必勝客推出三種商品兌換券組合，單筆消費滿200、500、700元，即可獲得各別價值3倍的商品兌換券組。作法是加入必勝客LINE官方帳號，掃描發票後，就能將兌換券存入LINE帳號「我的優惠券」中。7/15~8/4消費滿額即可獲得比薩、炸雞等商品兌換券，兌換期限至9/8。

業者表示，兌換商品單價從45~440元不等，包含必勝客的小鬆厚比薩、黃金和風鱈魚塊、BBQ烤雞、芝心腸、烤雞同樂匯拼盤等副食；以及肯德基的上校雞塊、原味脆腿堡、白玉Q蛋撻等。以購買1,009元的「拉麵分享餐」或1,059元的「HOT和風特選套餐」為例，可領取總價值2,100元的商品兌換券。