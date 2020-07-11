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行李箱品牌大打價格折扣戰 Samsonite千元有找、TUMI下殺4折起

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
看好三倍振興券有望帶動消費熱潮，之前因新冠肺炎而受影響深的行李箱品牌，也選在此刻出手，大打價格折扣戰。圖／Samsonite、TUMI提供
看好三倍振興券有望帶動消費熱潮，之前因新冠肺炎而受影響深的行李箱品牌，也選在此刻出手，大打價格折扣戰。圖／Samsonite、TUMI提供

看好三倍振興券有望帶動消費熱潮，之前因新冠肺炎而受影響深的行李箱品牌，也選在此刻出手，大打價格折扣戰，也反應當前蔚為流行的國旅需求，讓消費者也能撿到便宜。

全球最大的行李箱袋包集團新秀麗（Samsonite）將於7月16日至7月日，舉辦為期兩天的限時特賣會，祭出最低3折起的優惠。旗下品牌包括 Samsonite、Samsonite RED、American Tourister及Lipault都會精選行李箱、包款來一同參與。除了有各式小、中、大行李箱外，通勤專業人士最愛的筆電後背包、公事包、女款肩背包、托特包，兒童後背包等應有盡有，像是兒童的Samsonite與迪士尼聯名後背包，折扣後更是千元有找，讓精打細算又想兼具品味的民眾，多一次購物良機。

而商務人士最愛用的袋包品牌TUMI也加入了折扣戰行列，選在7月24日至7月29日在大台北瓦斯舉辦為期6天的特賣會，精選數款袋包與行李箱推出最低4折的優惠價回饋消費者。時髦旅者必備的TUMI LONDON剛果印花捲口包，原價近2萬元，打折後不到9,000元，讓過去想買卻苦於價格的民眾，可以透過親民價入手。另外熱銷的29吋行李箱，也同樣具有超值價格，但實用功能不打折，是近期在國內旅行的最佳打包幫手。

TUMI LONDON捲口包，原價19,100元優惠價8,800元。圖／TUMI提供
TUMI LONDON捲口包，原價19,100元優惠價8,800元。圖／TUMI提供

TUMI PENELOPE托特包，原價13,400元優惠價5,800元。圖／TUMI提供
TUMI PENELOPE托特包，原價13,400元優惠價5,800元。圖／TUMI提供

Samsonite RED GLAEHN後背包，原價6,600元優惠價1,980元。圖／Samsonite提供
Samsonite RED GLAEHN後背包，原價6,600元優惠價1,980元。圖／Samsonite提供

TUMI 29吋旅行箱，原價41,800元優惠價16,500元。圖／TUMI提供
TUMI 29吋旅行箱，原價41,800元優惠價16,500元。圖／TUMI提供

Samsonite OPENROAD CHIC筆電後背包，原價6,280元優惠價3,140元。圖／Samsonite提供
Samsonite OPENROAD CHIC筆電後背包，原價6,280元優惠價3,140元。圖／Samsonite提供

Samsonite D200 20吋登機箱，原價11,500元優惠價5,750元。圖／Samsonite提供
Samsonite D200 20吋登機箱，原價11,500元優惠價5,750元。圖／Samsonite提供

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