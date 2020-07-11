為毛小孩買一波！momo購物線上寵物展、生活市集「毛孩福利社」專區下殺3折起

2020台北寵物用品展正熱鬧登場，電商也搶攻毛孩商機，momo購物網即日起至7月15日舉辦線上寵物展，網羅近500家寵物商品品牌，商品類別橫跨貓狗食品、貓狗用品、水族小動物商品、屬兔類商品等，活動期間強打優惠最低下殺3折起、不限金額消費就有機會抽中小米石頭掃地機器人；生活市集即日起也推出「毛孩福利社」專區，精選寵物用品、日用耗品、各式智能商品等最低下殺3折起。

近年寵物經濟爆發，推動電商寵物商品銷售成長，momo購物網寵物全商品銷售業績較去年成長超過7成，今年也持續網羅寵物商品品牌，推升品牌數年增長近1倍，截至目前已累計近500家寵物商品品牌，包含Cesar西莎、Instinct原點、Hills希爾斯、Greenies健綠、現代百益康等，商品數超過2萬4千件。

根據momo購物網統計，天然寵物零食、環保材質寵物耗品、科技型寵物居家用品是飼主關注的3大熱門，包括成分天然且低粉塵的豆腐貓砂、自動循環飲水機、自動餵食器、自動貓砂機等。

生活市集即日起推出「毛孩福利社」專區最低下殺3折起，現正適逢生活市集7周年慶，周年慶專區還有多元大牌商品周周殺破7折、熱銷強檔夯品天天祭出一日限定破盤價、全站不限消費金額通通免運費、買貴退2倍差價服務等優惠。

根據生活市集統計，寵物相關商品買氣最高的是須定期回購的日用耗品，以豆腐、松木為原料的貓砂、寵物尿布墊最熱銷，貓砂類銷量王為「環保可分解芳香豆腐貓砂」，主打具消臭殺菌效果與扎實的凝結力，有原味、綠茶、竹炭等選擇，近一個月銷量較前月成長3成；「CP值高吸水力寵物尿布墊」具防漏底膜，強力鎖水，並有透氣除臭功效，頗受消費者喜愛，近一個月平均銷量較前月同期成長2.7倍。