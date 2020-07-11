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為毛小孩買一波！momo購物線上寵物展、生活市集「毛孩福利社」專區下殺3折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網線上寵物展即日起至7月15日擴大舉辦，超過2萬件商品最低下殺3折起。圖／momo購物網提供
momo購物網線上寵物展即日起至7月15日擴大舉辦，超過2萬件商品最低下殺3折起。圖／momo購物網提供

2020台北寵物用品展正熱鬧登場，電商也搶攻毛孩商機，momo購物網即日起至7月15日舉辦線上寵物展，網羅近500家寵物商品品牌，商品類別橫跨貓狗食品、貓狗用品、水族小動物商品、屬兔類商品等，活動期間強打優惠最低下殺3折起、不限金額消費就有機會抽中小米石頭掃地機器人；生活市集即日起也推出「毛孩福利社」專區，精選寵物用品、日用耗品、各式智能商品等最低下殺3折起。

近年寵物經濟爆發，推動電商寵物商品銷售成長，momo購物網寵物全商品銷售業績較去年成長超過7成，今年也持續網羅寵物商品品牌，推升品牌數年增長近1倍，截至目前已累計近500家寵物商品品牌，包含Cesar西莎、Instinct原點、Hills希爾斯、Greenies健綠、現代百益康等，商品數超過2萬4千件。

根據momo購物網統計，天然寵物零食、環保材質寵物耗品、科技型寵物居家用品是飼主關注的3大熱門，包括成分天然且低粉塵的豆腐貓砂、自動循環飲水機、自動餵食器、自動貓砂機等。

生活市集即日起推出「毛孩福利社」專區最低下殺3折起，現正適逢生活市集7周年慶，周年慶專區還有多元大牌商品周周殺破7折、熱銷強檔夯品天天祭出一日限定破盤價、全站不限消費金額通通免運費、買貴退2倍差價服務等優惠。

根據生活市集統計，寵物相關商品買氣最高的是須定期回購的日用耗品，以豆腐、松木為原料的貓砂、寵物尿布墊最熱銷，貓砂類銷量王為「環保可分解芳香豆腐貓砂」，主打具消臭殺菌效果與扎實的凝結力，有原味、綠茶、竹炭等選擇，近一個月銷量較前月成長3成；「CP值高吸水力寵物尿布墊」具防漏底膜，強力鎖水，並有透氣除臭功效，頗受消費者喜愛，近一個月平均銷量較前月同期成長2.7倍。

科技也帶動智能商品成為協助照護寵物的利器，像是訴求智能控量、定時的餵食餵水器，最受歡迎的「大容量寵物自動餵食器」採定時定量設計，飼料桶為5.5公升大容量透明設計，可隨時掌握飼料狀況，還能錄製主人的聲音提醒寵物用餐，「PETWANT智慧寵物餵食器」以App操控可遠端視訊確認寵物進食狀況，近一個月平均銷量皆較前月成長2成；專為寵物設計的餵水器多半具備多段出水模式、模擬活水狀態，吸引寵物飲水興趣，並強調低噪音、靜音設計，像是「小佩寵物智能飲水機」具兩種變頻出水模式、四道過濾體系，近一個月平均銷量較前月成長逾3倍。

小佩寵物智能飲水機，生活市集活動特價1,198元。圖／生活市集提供
小佩寵物智能飲水機，生活市集活動特價1,198元。圖／生活市集提供
生活市集即日起推出「毛孩福利社」專區，精選寵物用品、日用耗品及各式智能相關商品最低下殺3折起。圖／生活市集提供
生活市集即日起推出「毛孩福利社」專區，精選寵物用品、日用耗品及各式智能相關商品最低下殺3折起。圖／生活市集提供
Greenies原味潔牙骨17支裝，momo購物網線上寵物展特價899元。圖／momo購物網提供
Greenies原味潔牙骨17支裝，momo購物網線上寵物展特價899元。圖／momo購物網提供
CP值高吸水力寵物尿布墊S號2包（200片），生活市集活動特價373元。圖／生活市集提供
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PETWANT智慧寵物餵食器PW-D5-TW，生活市集活動特價1,539元。圖／生活市集提供
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環保可分解芳香豆腐貓砂（1袋），生活市集活動特價293元。圖／生活市集提供
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ARM&HAMMER超強凝結清香貓砂2入組，momo購物網線上寵物展特價999元。圖／momo購物網提供
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Instinct雞肉無穀全貓配方，momo購物網線上寵物展特價2,115元。圖／momo購物網提供
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高品質寵物尿布墊業務包買4送4組，momo購物網線上寵物展特價1,299元。圖／momo購物網提供
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大容量寵物自動餵食器，生活市集活動特價1,129元。圖／生活市集提供
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