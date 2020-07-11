卡通人物瞞天過海 把LV春夏男裝「瓶中訊息」搬到上海

2021春夏巴黎男裝周以線上發表形式進行，但各品牌也盡情展現創意，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）原定巴黎時間7月10日發表，結果釋出一支「Zoooom與朋友們的探險之旅」影片，預告這些卡通朋友把時裝秀搬到上海去了，將在8月曝光春夏全新系列。

「Zoooom與朋友們的探險之旅」由嚮導Zoooom和五顏六色的卡通人物朋友組成，影片故事講述時裝周的5天中，這些七彩繽紛的頑皮鬼在路易威登大鬧一番後航行在塞納河，只留下彩虹般的蹤跡橫跨了巴黎的天空。在享樂城市的過程裡，Zoooom和朋友們在巴黎及路易威登工坊恣意塗鴉，最後這些卡通人物把奢華時尚單品裝滿了他們的路易威登貨櫃，航向自東方升起的太陽，也預示2021春夏男裝發表將在上海舉行。

而男裝創意總監Virgil Abloh將2021春夏男裝命名為「瓶中的訊息」，在2020年底前自巴黎啟程至上海、東京，展現品牌的旅行精神。Zoooom與朋友們的首站將是上海，計畫於8月6日登場，展開路易威登男裝時裝秀，屆時Zoooom與朋友們也將從動畫中脫離而出，呈現在本系列中，也呼應Virgil Abloh熱愛的少年時代（Boyhood）主題，以孩童的視角探索世界，作為時裝靈感。

█路易威登2021春夏男裝「Zoooom與朋友們的探險之旅」前導影片：