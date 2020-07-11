HOLA迪士尼夏日聯名「運動米奇」 5大明星聯手賣萌

HOLA與迪士尼聯名熱潮不斷，最新一波瞄準米奇鐵粉，帶入夏日活力十足的運動風設計，推出運動米奇聯名家居新品，除了米奇，還有米妮、唐老鴨、高飛、布魯托迪士尼五大明星聯手賣萌。

HOLA商品設計團隊，以手繪插畫筆觸展現大人、小孩都喜愛的美式休閒風格，12種聯名商品首推HOLA人氣買氣之冠的寢具系列：純棉寢具組、木棉絲單人涼被。另有防潑水長門簾、防潑水短門簾、造型長抱枕、擴香瓶、立體點心碗、珪藻土吸水杯墊及首度應用於聯名設計的三角大靠墊。還有呈現運動元素的桌球拍造型砧板；以及適合夏天外出運動使用的長版運動毛巾等。