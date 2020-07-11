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HOLA迪士尼夏日聯名「運動米奇」 5大明星聯手賣萌

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
HOLA推出運動米奇聯名家居新品。圖／HOLA提供
HOLA推出運動米奇聯名家居新品。圖／HOLA提供

HOLA迪士尼聯名熱潮不斷，最新一波瞄準米奇鐵粉，帶入夏日活力十足的運動風設計，推出運動米奇聯名家居新品，除了米奇，還有米妮、唐老鴨、高飛、布魯托迪士尼五大明星聯手賣萌。

HOLA商品設計團隊，以手繪插畫筆觸展現大人、小孩都喜愛的美式休閒風格，12種聯名商品首推HOLA人氣買氣之冠的寢具系列：純棉寢具組、木棉絲單人涼被。另有防潑水長門簾、防潑水短門簾、造型長抱枕、擴香瓶、立體點心碗、珪藻土吸水杯墊及首度應用於聯名設計的三角大靠墊。還有呈現運動元素的桌球拍造型砧板；以及適合夏天外出運動使用的長版運動毛巾等。

適逢暑假期間，HOLA加碼推出「HOLA小小玩家夏令營」，即日起至8月28日，全台門市推出包含：廚藝、手作彩繪、黏土創作、特別版小小店長體驗等多樣課程。參加一堂課程即可蒐集戳章1枚，集滿6枚戳章可兌換迪士尼系列台灣年味玩偶禮盒任選ㄧ個；每堂課程結束後，可獲得小小職人獎狀與HOLA圍裙一件。兩人以上報名享減價100元。

HOLA迪士尼系列運動米奇純棉西寢組，三件組單人原價5,980元，特價3,680元；四件組雙人原價6,980元，特價4,280元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列運動米奇純棉西寢組，三件組單人原價5,980元，特價3,680元；四件組雙人原價6,980元，特價4,280元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列運動米奇造型長抱枕墨綠/酒紅，原價999元，憑不限金額發票換購價899元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列運動米奇造型長抱枕墨綠/酒紅，原價999元，憑不限金額發票換購價899元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列三角靠墊米奇/米妮，原價1,490元，特價1,290元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列三角靠墊米奇/米妮，原價1,490元，特價1,290元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列運動米奇桌球拍造型砧板二入組原價799元，特價599元；立體點心碗原價699元，特價399元(立體點心碗7月下旬開賣)。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列運動米奇桌球拍造型砧板二入組原價799元，特價599元；立體點心碗原價699元，特價399元(立體點心碗7月下旬開賣)。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列運動米奇玻璃杯500ml原價699元，特價399元；珪藻土吸水杯墊2入組原價399元，特價299元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列運動米奇玻璃杯500ml原價699元，特價399元；珪藻土吸水杯墊2入組原價399元，特價299元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列運動米奇運動毛巾二入組原價899元，特價699元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列運動米奇運動毛巾二入組原價899元，特價699元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列運動米奇木棉絲涼被-單人原價3,980元，特價1,680元。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼系列運動米奇木棉絲涼被-單人原價3,980元，特價1,680元。圖／HOLA提供

HOLA 迪士尼

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