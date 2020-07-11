找回澎潤嬰兒肌！GA綠光嫩膚露 最高濃度密蘿蘭找青春

如同嬰兒一般的澎潤肌膚，是每個女人的夢想膚質，但實在過於難達到，根據調查，亞洲人特別喜歡使用精華水來保養，許多品牌都有推出精華水，Giorgio Armani（GA）以新推出黑曜岩新生奇蹟嫩膚露，暱稱為綠光嫩膚露，就是因為該款嫩膚露，充滿綠色光澤，一用讓肌膚回到澎潤感。

GA的保養品是以「黑曜岩保養系列」，從地中海上的潘特列拉島，孕育出10萬年的黑曜岩為主要成分，結合生長在極地環境，即使乾枯10年，只要1滴水就能復活的重生密蘿蘭，打造頂級保養系列。

全新推出的黑曜岩新生奇蹟嫩膚露，含有奇蹟賦活萃取，其中含有最高濃度的10倍濃縮密蘿蘭，更強化修護補水，為肌膚補充活性，搭配黑曜岩精萃，讓保養品能快速吸收。該款綠光嫩膚露還添加歐洲有機山毛櫸的山毛櫸芽活萃，改善暗沈、淡化細紋，另還有濃縮甘醇酸分子、有機酵母萃取，溫和代謝，讓肌膚重回澎潤感。