不輸裸女畫! 常玉花卉畫拍出7億天價刷新静物畫紀錄

繼畫作「綠色背景四裸女」8日在香港蘇富比拍出台幣9.8億，常玉「青花盆中盛開的菊花」昨晚(10日)在香港佳士得「現代及當代藝術」晚拍拍出台幣7.2億(1億9162萬港元)天價，刷新常玉静物畫紀錄。

根據常玉畫作全集紀錄，目前已知只有四幅逾一米高並以紅底菊花為題之畫作，其中兩幅已被台灣國立歷史博物館永久收藏。

「青花盆中盛開的菊花」曾被各國著名藏家入藏，包括國巨董事長陳泰銘，上次上拍場已是15年前。

常玉素來惜花，畢生偏愛創作花卉圖，目前已知其一生一共創作過百幅花卉油彩作品。菊花高潔剛強，為仁人賢士之精神象徵，常玉以菊花為題的創作比任何其他花卉都多。「青花盆中盛開的菊花」被歸類為常玉「紅底青花盆」花卉系列為藝術家晚期創作，數量屈指可數。

佳士得現代及當代藝術部副主席暨國際總監及部門主管林家如表示，青花盆中盛開的菊花」是常玉花卉圖極具代表性的精品，以他過人的天賦，融合中國藝術傳統與西方現代美學，成就了此一絕佳鉅作。