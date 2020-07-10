全聯「福利熊」飛上天！行動超市車開進台東熱氣球節
一年一度的「臺灣國際熱氣球嘉年華」將於7/11～8/30在臺東鹿野高臺展開，為期51天的活動期間，現場將展出19顆熱氣球，而全聯福利中心今年也再度參與，除了以品牌吉祥物「福利熊」為造型的熱氣球將四度飛上天之外，福利熊的新朋友「水果探險隊」也將於7/11首度現身亮相新歌處女秀。同時，全聯行動超市車還將在指定時間開進臺東鹿野高臺，販售限定零食、飲料、冰品與OFF COFFEE與READ BREAD麵包等商品。
全聯表示，2017年委託天際航空，以吉祥物福利熊外型打造的M-77型規格的福利熊造型熱氣球，球囊充滿氣體後，體積約2200立方公尺，高度可達21公尺，約7層樓高，除獲臺東縣府頒發為「熱氣球推廣大使」，去年更獲得最受歡迎造型熱氣球票選第二名。
今年「臺灣國際熱氣球嘉年華」活動，除了福利熊造型熱氣球再度飛上天，福利熊與新朋友「水果探險隊」成員蘋狗、香蕉狗、奇異狗，將於7/11早上5點的開幕式做新歌表演，並於當天早上7點及傍晚5點半的兩個時段中，一同出場舉辦粉絲見面會，同時發送專屬可愛貼紙。
而全聯行動超市車也將現身「臺灣國際熱氣球嘉年華」活動中，限時四天(7/11-12、8/29-30)販售指定商品。車上除了販售瓶裝水、清涼飲料、餅乾、冰品外，還提供OFF COFFEE與READ BREAD麵包等商品，甚至還貼心供應防蚊噴霧、防曬乳、輕便雨衣等用品，全方便滿足現場民眾吃喝玩樂需求。其中，悅氏礦泉水及佳合福利熊無籽梅肉、無籽冰梅、甘草芭樂乾、檸檬片、芒果乾等包裝上，都有可愛的福利熊肖像圖案。
全聯表示，為響應政府振興國旅，今年除了讓福利熊造型熱氣球再度參與「臺灣國際熱氣球嘉年華」外，還特別亮相福利熊新朋友「水果探險隊」，並找來行動超市車一起到場支持，期望在疫情逐漸解封下，民眾可以盡情享受這一年一度的視覺饗宴。
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