燦坤會員特典開跑！加碼1億元振興還元金大放送

疫情解封拚經濟，燦坤即日起至7月13日舉辦會員特典活動，天天推出限量排隊秒殺商品3折起、近千項商品會員獨享價，再加碼振興還元金回饋，累積將送出高達1億元的振興還元金，另外還有會員獨享的限量來店禮、滿額禮，要讓消費者買到賺到。

燦坤會員特典精選多項商品加碼送振興還元金，包括日本原裝Panasonic 411公升旗艦五門變頻冰箱加碼送1,000振興還元金、日本原裝餐具、全家便利商店商品卡2,000元、鮮食解凍卷等好禮，上網登錄節能家電還可退回貨物稅2,000元，累積回饋總價值超過2萬元；SAMSUNG 65吋4K QLED智慧連網電視QA65Q95TAWXZW加碼送3,000振興還元金、Soundbar音箱HW－Q70T、象印10人份微電腦電子鍋NS－ZEF18，回函再送價值10,900元的32吋電視UA－32N4000；Acer新10代電競筆電原價31,900元、會員價29,900元，加碼送500振興還元金、Panasonic負離子清淨機。

活動期間每天中午12點限時限量開賣排隊秒殺商品，7月11日推出DIKE藍牙微型劇院原價5,290元、會員獨享價1,888元，限量1,000台；松井輕食煮義減脂氣炸鍋原價2,480元、會員獨享價999元，限量1,000台。