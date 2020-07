蕭敬騰出席GUCCI開幕自比被獵豹追殺的斑馬 薛仕凌自備雀斑妝圈粉

GUCCI台北SOGO百貨復興館專門店已於5月上旬開幕,在疫情紓解的時刻邀請到蕭敬騰、薛仕凌、吳念軒、周興哲、胡宇威出席盛大開幕活動,近103坪空間打造奢華購物環境,蕭敬騰表示基於報復性消費的動力,隨時都可以下手。

近期因為運動和減糖、澱粉而持續維持體脂5點多,蕭敬騰以纖瘦身形詮釋斑馬紋印花大衣、黑色拼接短靴,展現復古搖滾的姿態;老蕭對於可以搶穿早秋系列很開心;在受訪時提到曾因工作去非洲,他也發揮「蕭式幽默」開玩笑表示自己真的像一隻斑馬,環伺的媒體像獅子、老虎、獵豹準備開攻。

全新GUCCI專門店延伸創意總監Alessandro Michele的全新形象概念,兩層樓的空間包括男士配件,以及女士的時裝與配件,目前上市的是早秋系列。專門店外牆覆以大理石材質,表現摩登現代的風格,室內以天鵝絨扶手椅等柔和元素搭襯冷硬的鉚釘工業風,帶來衝突意象。開幕活動現場星光閃耀,近期演技讓人眼睛一亮的薛仕凌,自備「雀斑妝」,對牛仔外套一見傾心;胡宇威則是以橘、紫色的搭襯帶來復古閃亮的穿搭;周興哲、吳念軒也詮釋了帶有時髦運動感的早秋男裝。