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蕭敬騰出席GUCCI開幕自比被獵豹追殺的斑馬 薛仕凌自備雀斑妝圈粉
GUCCI台北SOGO百貨復興館專門店已於5月上旬開幕，在疫情紓解的時刻邀請到蕭敬騰、薛仕凌、吳念軒、周興哲、胡宇威出席盛大開幕活動，近103坪空間打造奢華購物環境，蕭敬騰表示基於報復性消費的動力，隨時都可以下手。
近期因為運動和減糖、澱粉而持續維持體脂5點多，蕭敬騰以纖瘦身形詮釋斑馬紋印花大衣、黑色拼接短靴，展現復古搖滾的姿態；老蕭對於可以搶穿早秋系列很開心；在受訪時提到曾因工作去非洲，他也發揮「蕭式幽默」開玩笑表示自己真的像一隻斑馬，環伺的媒體像獅子、老虎、獵豹準備開攻。
全新GUCCI專門店延伸創意總監Alessandro Michele的全新形象概念，兩層樓的空間包括男士配件，以及女士的時裝與配件，目前上市的是早秋系列。專門店外牆覆以大理石材質，表現摩登現代的風格，室內以天鵝絨扶手椅等柔和元素搭襯冷硬的鉚釘工業風，帶來衝突意象。開幕活動現場星光閃耀，近期演技讓人眼睛一亮的薛仕凌，自備「雀斑妝」，對牛仔外套一見傾心；胡宇威則是以橘、紫色的搭襯帶來復古閃亮的穿搭；周興哲、吳念軒也詮釋了帶有時髦運動感的早秋男裝。
為慶賀專門店開幕，GUCCI義大利總部特別為台灣打造「攝影藝術裝置」，將創意總監Alessandro Michele的設計靈感以最華麗炫目的方式呈現，佈滿玫瑰花叢的新古典主義門廊，讓人聯想到古馳花園；妝點馬賽克色彩的抽象圖畫前，透過拼貼手法融入了各式十二生肖動物，此攝影裝置將陳列至7月23日，可前往拍照享受奇思異想的創意攝影空間。
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