沛納海推PAMCAST數位體驗 化身另類旅遊生活頻道

後疫情時代，如何跨越國界、地理的限制，全世界都朝數位化發展。值此同時，結合聲音與網路的「Podcast 」大行其道，逐漸成為另一波數位溝通新趨勢，沛納海（PANERAI）借鏡Podcast之名，推出全新故事型態的數位線上專題「PAMCAST」，呈現沛納海的冒險世界。

沛納海總裁Jean-Marc Pontroué表示：「數位科技的飛速發展，為我們帶來更多機會可以更好地與客戶溝通，全新PAMCAST數位內容平臺將為你帶來耳目一新的體驗。」第一批上線的章節名稱是為「義式色彩美學（Italian colors）」，專題內容中先後探索了亞爾真塔廖（Monte Argentario）半島上的度假村、村莊和海灘俱樂部，帶來宛如旅遊生活頻道或米其林指南般的義式活力；同時內容並介紹了最新款的Luminor Marina Carbotech（PAM01661）腕表，腕表使用了特殊的複合科技物料，並以鮮豔的淺藍色夜光塗料為號召，呼應了「義式色彩美學」的章節主題。