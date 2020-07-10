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沛納海推PAMCAST數位體驗 化身另類旅遊生活頻道
後疫情時代，如何跨越國界、地理的限制，全世界都朝數位化發展。值此同時，結合聲音與網路的「Podcast 」大行其道，逐漸成為另一波數位溝通新趨勢，沛納海（PANERAI）借鏡Podcast之名，推出全新故事型態的數位線上專題「PAMCAST」，呈現沛納海的冒險世界。
沛納海總裁Jean-Marc Pontroué表示：「數位科技的飛速發展，為我們帶來更多機會可以更好地與客戶溝通，全新PAMCAST數位內容平臺將為你帶來耳目一新的體驗。」第一批上線的章節名稱是為「義式色彩美學（Italian colors）」，專題內容中先後探索了亞爾真塔廖（Monte Argentario）半島上的度假村、村莊和海灘俱樂部，帶來宛如旅遊生活頻道或米其林指南般的義式活力；同時內容並介紹了最新款的Luminor Marina Carbotech（PAM01661）腕表，腕表使用了特殊的複合科技物料，並以鮮豔的淺藍色夜光塗料為號召，呼應了「義式色彩美學」的章節主題。
這些數位內容都附屬在沛納海官方中文網站下的「PAMCAST」分類中，降低了商業宣傳色彩、但添多了豐富的生活風格內容，據悉未來甚至將有品牌專屬的音樂帳號，無論對沛納海或保守的高級鐘表產業，都是一次內容與風格的重要一步；此外為宣傳今年的重點「葡萄牙」系列，萬國表（IWC）則將自家網站新增了虛擬賞表體驗：網站中有模擬「鐘表與奇蹟」表展現場的VR虛擬實境，同時還具備可試戴手表的AR增景實境，唯需使用手機操作。詳細可登入IWC網站，進一步完整體驗。
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