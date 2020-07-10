Apple官網也能買！「LINE購物」全新App上線

LINE從2018年初推出「LINE購物」，以電商導購模式開創新服務，為了提供LINE用戶更便利的搜尋、比價管道，宣布推出全新獨立的「LINE購物」App，iOS、Android作業系統現已可免費下載，合作的電商平台、品牌電商也更趨多元，Apple官網也加入「LINE購物」的行列，今天（7月10日）推出全天候24小時限時優惠，透過「LINE購物」前往Apple官網消費可獲得LINE POINTS 10％點數無上限回饋。7月15日起「LINE購物」App正式上線，還將推出「LINE購物護照」4大專屬消費特權，預計下半年將撒出LINE POINTS 3億點點數紅包。

除了讓消費者方便搜尋商品和比價，「LINE購物」與電商平台、品牌電商合作，將訂單導回品牌官網，對業者來說也是接觸新客的管道，今年平台整體搜尋量相較去年同期成長率達33%，帶動品牌客戶的業績年成長率超過50%，目前已與400家品牌電商合作，其中包括量販、超商、藥妝、3C賣場等零售通路及67個國外品牌，預計今年底合作夥伴還可望再增加100～200家。

LINE台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣表示，「LINE購物」以LINE的AI技術為基礎，將累積下來的電商大數據做各種智慧化的運用，2018年上線至今已創造超過300億元的業務量，其中100億元是經由個人化推薦而來，今年「LINE購物」將持續以個人化、智慧化為核心，人人都能擁有屬於自己的個人化推薦頁面，預計於第四季上線的智慧搜尋優化還能精準記憶消費者曾經搜尋過的關鍵字、LINE TODAY新聞等，提供相關購物資訊、商品榜單、部落客文章等，打造全能購物懶人包。

7月15日正式上線的「LINE購物」App納入價格追蹤、降價通知、商店加碼、優惠整合等4大全新功能，在「LINE購物」搜尋或瀏覽商品時點擊「點我省更多」，可以查看商品近期最低價與歷史價格波動，並可透過訂閱商品的降價通知；App介面上每個店家或平台皆會清楚標示各式加碼或獨家折扣碼，只要訂閱商店，有加碼回饋時「LINE購物」官方帳號就會同步推播提醒；此外，所有店家、品牌介面都會整理出各自的加碼、折扣碼、活動資訊、支付優惠等訊息。

「LINE購物護照」讓所有LINE用戶皆可免費一鍵開通、升級為「LINE購物」的VIP，每個月22日都能讓LINE POINTS點數再放大。首波活動7月15日至8月11日開跑，活動期間的消費特權包括開通「LINE購物護照」就有機會獲得LINE POINTS 50點點數紅包；推薦好友開通「LINE購物護照」就有機會獲得LINE POINTS 5點，最高可獲得100點；每月壽星都有專屬好禮，活動期間開通即可免費下載「松尼奇尼12星座口頭禪」貼圖；使用LINE POINTS 1點可兌換抽獎機會並前往LINE酷券官方帳號，有機會獲得最高1點放大3,000倍；每月22日都有1點抵2元的兌點特權，7月22日當天還有限量兌換的1點抵3元、用LINE POINTS點數兌換電子禮券的活動。