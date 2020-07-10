夏日限定！TAG Heuer端亮色智能表 吸引運動玩家目光
做智能表越來越有心得的泰格豪雅（TAG Heuer）先前推出新一代專為高爾夫球運動打造的款式後，又於盛夏來臨之際，端出了全新配色的Connected智能表，就是要讓喜歡運動表風格的消費者更愛不釋手。
泰格豪雅全新Connected夏季系列智能腕表，共推出三款，包括一只採用鈦金屬製成表殼的款式，以及兩款搭載了深藍色陶瓷表圈的樣式。最大特色就是特別因應夏季到來，推出夜光表面設計，呼應了這系列表款強調的客製化精神。不僅如此，配戴者可選擇現有的六款專屬表面及全新的表盤Helios設計，同樣能按個人喜好自行調校亮色變化。而且以Helios而命名的表面，蘊含古希臘神話中太陽神的象徵和寓意，提供四種季節性色調，包含深藍色、薄荷綠色、櫻桃紅色和黑暗夏夜。
而且在招牌的計時碼表的螢幕中，三個計時小表盤中，也可分別選擇經典的秒表功能，或是顯示日出和日落時間，以及10小時天氣預報、第二時區、顯示日期和手表的動力儲存。同時，這系列的智能表也採用了表帶快拆設計，購買的人除了基本的不鏽鋼鍊帶及黑色橡膠表帶，也可以搭配全新推出的螢光黃色和螢光綠色，形象鮮明的紅色、卡其色綠色耐用橡膠表帶可供選擇，搭配出專屬的個性化腕表，所以是熱愛運動或是表迷夏日造型單品的最佳選項。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言