夏日限定！TAG Heuer端亮色智能表 吸引運動玩家目光

做智能表越來越有心得的泰格豪雅（TAG Heuer）先前推出新一代專為高爾夫球運動打造的款式後，又於盛夏來臨之際，端出了全新配色的Connected智能表，就是要讓喜歡運動表風格的消費者更愛不釋手。

泰格豪雅全新Connected夏季系列智能腕表，共推出三款，包括一只採用鈦金屬製成表殼的款式，以及兩款搭載了深藍色陶瓷表圈的樣式。最大特色就是特別因應夏季到來，推出夜光表面設計，呼應了這系列表款強調的客製化精神。不僅如此，配戴者可選擇現有的六款專屬表面及全新的表盤Helios設計，同樣能按個人喜好自行調校亮色變化。而且以Helios而命名的表面，蘊含古希臘神話中太陽神的象徵和寓意，提供四種季節性色調，包含深藍色、薄荷綠色、櫻桃紅色和黑暗夏夜。