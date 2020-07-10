快訊

感謝白沙屯媽庇佑與各界加油 羅小妹第四次手術順利

夏日限定！TAG Heuer端亮色智能表 吸引運動玩家目光

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅夏季限定Connected智能表，不鏽鋼表殼、藍色陶瓷表圈，螢光黃色橡膠表帶58,900元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅夏季限定Connected智能表，不鏽鋼表殼、藍色陶瓷表圈，螢光黃色橡膠表帶58,900元。圖／TAG Heuer提供

做智能表越來越有心得的泰格豪雅（TAG Heuer）先前推出新一代專為高爾夫球運動打造的款式後，又於盛夏來臨之際，端出了全新配色的Connected智能表，就是要讓喜歡運動表風格的消費者更愛不釋手。

泰格豪雅全新Connected夏季系列智能腕表，共推出三款，包括一只採用鈦金屬製成表殼的款式，以及兩款搭載了深藍色陶瓷表圈的樣式。最大特色就是特別因應夏季到來，推出夜光表面設計，呼應了這系列表款強調的客製化精神。不僅如此，配戴者可選擇現有的六款專屬表面及全新的表盤Helios設計，同樣能按個人喜好自行調校亮色變化。而且以Helios而命名的表面，蘊含古希臘神話中太陽神的象徵和寓意，提供四種季節性色調，包含深藍色、薄荷綠色、櫻桃紅色和黑暗夏夜。

而且在招牌的計時碼表的螢幕中，三個計時小表盤中，也可分別選擇經典的秒表功能，或是顯示日出和日落時間，以及10小時天氣預報、第二時區、顯示日期和手表的動力儲存。同時，這系列的智能表也採用了表帶快拆設計，購買的人除了基本的不鏽鋼鍊帶及黑色橡膠表帶，也可以搭配全新推出的螢光黃色和螢光綠色，形象鮮明的紅色、卡其色綠色耐用橡膠表帶可供選擇，搭配出專屬的個性化腕表，所以是熱愛運動或是表迷夏日造型單品的最佳選項。

盛夏來臨之際，泰格豪雅端出了全新配色的Connected智能表，搶攻運動表市場。圖／TAG Heuer提供
盛夏來臨之際，泰格豪雅端出了全新配色的Connected智能表，搶攻運動表市場。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅夏季限定Connected智能表，鈦金屬表殼，黑色橡膠表帶70,700元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅夏季限定Connected智能表，鈦金屬表殼，黑色橡膠表帶70,700元。圖／TAG Heuer提供

腕表 希臘

延伸閱讀

蘇富比香港春拍 獨一無二青金石勞力士領銜

重溫當年的美好！Grand Seiko、TAG HEUER復刻經典腕表

TAG Heuer再與「潮流大神」藤原浩聯手 打造限量秒殺款計時碼表

專業運動員必備！G-Shock智能表功能再進階 GPS衛星定位、心率光學偵測器通通有

相關新聞

搶客！林務局國家森林遊樂區7月15日起 每人免費入園1次

7月15日起到今年底，農委會林務局推出國人與持有居留證的外籍人士，均可於太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧...

Apple官網也能買！「LINE購物」全新App上線

LINE從2018年初推出「LINE購物」，以電商導購模式開創新服務，為了提供LINE用戶更便利的搜尋、比價管道，宣布推...

夏日限定！TAG Heuer端亮色智能表 吸引運動玩家目光

做智能表越來越有心得的泰格豪雅（TAG Heuer）先前推出新一代專為高爾夫球運動打造的款式後，又於盛夏來臨之際，端出了...

金酒「野Fun38度」5特調 「戶外即飲」享樂新標配

疫情微解封，國人愛往戶外野衝，不論是露營、野餐、登山、衝浪等各種活動都讓人趨之若鶩，「戶外即飲」也成為享樂標配。金酒公司...

用小粉晶讓臉變超粉紅！香緹卡喚顏粉晶萃讓肌膚睡飽飽

忙碌的工作、生活，總讓不少女人每天失眠，連帶肌膚也跟著蠟黃、沒有好氣色，再怎麼保養都沒用，而且根據科學家研究，皮膚最容易...

女孩的夏天涼麵午餐：泰式櫛瓜麵

一個人在家開伙，更要好好款待自己！自己煮食也能吃得清爽精緻，只要充分利用各種天然食材的特性，即使正在進行飲食控制一樣吃得...

巧納天邊一朵雲 Boucheron Contemplation頂級珠寶

即便天相總是瞬息萬變，天邊捲起的雲朵，伴上時而蔚藍、時而透明的晴空，像有股魔力般，總讓人忍不住執起手機、攝下影像，讓瞬間...

H&M、Charles & Keith夏季配件來助攻 教你妝點造型自帶氣場

夏天溫度時常飆高，服裝搭配相對簡單，因此要造型有亮點還能自帶氣場，有特色的配件不可少。新加坡平價時尚品牌Charles ...

搶搭振興券熱！平價時尚品牌推破盤優惠 買對放大不只三倍

由行政院主導的「三倍振興券」即將在下週7月15日正式使用，為搶發振興券財，平價時尚品牌因此頻推各類優惠，希望獲得消費者青...

打卡級！療癒可愛的夏日甜點／小海豹奶酪、櫻吹雪優格

熱愛烘焙的職業婦女–海頓媽媽來上菜，原來外面餐廳或咖啡館充滿創意的打卡甜點，在家中可以很輕易完成，還可以帶著小朋友們一起...

上次被秒殺！「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」又來了

2020年年初，愛金卡公司推出國民美食「統一麵肉燥風味迷你號icash2.0」，因袋裝造型十分可愛，一上市即銷售一空！很...

迷你碗裝超可愛！7-ELEVEN門市將限量開賣「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」

icash2.0的造型越來越多變，今年年初時愛金卡公司推出國民美食「統一麵肉燥風味迷你號icash2.0」，將經典泡麵包...

熱門新聞

財神爺上門了！威力彩獎號出爐 頭獎上看14.6億

還有機會！威力彩14.6億今摃龜 下周一頭獎上看16.2億

搶客！林務局國家森林遊樂區7月15日起 每人免費入園1次

試用期將結束！他聽完員工福利後傻眼 網笑：我當工讀就好

今晨超美彗星畫過台灣天空 氣象局：明天還有機會

三倍券買台鐵車票規則看這！購票不找零、不退票可換票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。