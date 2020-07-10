金酒「野Fun38度」5特調 「戶外即飲」享樂新標配

疫情微解封，國人愛往戶外野衝，不論是露營、野餐、登山、衝浪等各種活動都讓人趨之若鶩，「戶外即飲」也成為享樂標配。金酒公司結合台灣景點推薦5款創意「野Fun38度」特調，讓野趣活動更有趣。

野Fun特調也將同步於7月17日在台中國際酒展的「38度高粱酒巡迴展」展出，現場將有亂打秀表演及各式酒款優惠，邀請民眾一起品嘗意想不到的創意高粱新喝法。

金酒公司推出的5款好喝又很網美的「野Fun38度」特調，包括「綠動醇享樂」，以南投日月潭潭水和中部盛產的芭樂為發想，38度高粱酒加入芭樂綠茶一起調配，酒香中帶熱情的水果香。「童趣爽特調」則以太平山鳩之澤的奶白色溫泉為發想，金門高粱加上童年回憶養樂多形成的「美人湯」，口感微酸。

「酸甜好檬懂」以艷陽高照的屏東盛產的檸檬發想，金門高粱搭配檸檬茶，微澀的茶味加上檸檬香，非常消暑。「微醺致青春」則以北投碳酸鹽泉的褐色泉色為發想，金門高粱搭上青草茶，讓溫泉後的炙熱，用特調來調節溫度。

「乾杯梅在怕」發想於半夜的信義梅園梅樹下露營，金門高粱加上烏梅汁，和好友共飲共賞美景。

金酒公司的「38度高粱巡迴酒展」全台一連舉辦四場，首場「台中國際酒展」將於7月17日（五）至20日(一)在台中國際展覽館展出。金酒公司也將在現場販售各項酒款，可使用振興券優惠購酒方案，全場消費滿5,000元即免運到家，還可累積滿額贈活動，數量有限，送完為止，相關資訊可洽：04-2223-3823。